Fortaleza X Cerro Porteño: onde assistir, horário e escalação das equipes

Fortaleza e Cerro Porteño jogam nesta quinta-feira, às 19h (horário de Brasília), na Colômbia, pela partida de ida da segunda fase preliminar da Libertadores. Embalados na temporada, as duas equipes buscam manter o bom momento na partida desta quinta-feira.

ONDE ASSISTIR FORTALEZA X CERRO PORTEÑO

HORÁRIO E LOCAL

A partida acontece às 19h (horário de Brasília) na Arena Castelão.

Fortaleza abre a terceira fase prévia da Libertadores em casa nesta quinta-feira Foto: Jarbas Oliveira/ EFE

ESCALAÇÃO PROVÁVEL

FORTALEZA: Fernando Miguel, Tinga, Marcelo Benevenuto, Titi e Bruno Pacheco; Hércules, Caio Alexandre, Romarinho e Dudu; Pochettino e Thiago Galhardo. Técnico: Juan Pablo Vojvoda.

CERRO PORTEÑO: Martínez, Espínola, Patiño, Báez e Conge; Lucena, Cabellero, Carrizo e Aquino; Churín e Morales. Técnico: Facundo Sava.

ÚLTIMOS RESULTADOS

Embalado por sua segunda participação na história da Libertadores, o Fortaleza busca fazer do fator casa um diferencial. Após eliminar o Deportivo Maldonado na fase anterior, com um 4 a 0 no Castelão, o time brasileiro acabou derrotado pelo Ceará por 2 a 0 no último fim de semana. O Cerro Porteño busca manter o excelente momento que vive. Em 2023, o time atuou em oito oportunidade e ainda não foi derrotado.