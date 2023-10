Fortaleza x Corinthians: onde assistir, horário e escalação das equipes

Mano Menezes faz sua estreia no banco de reservas do Corinthians nesta terça-feira com uma missão que vale pelo presente e futuro do clube alvinegro. O treinador terá de fazer o time jogar o que ainda não jogou na temporada para superar o Fortaleza, às 21h30, na Arena Castelão e ficar com a vaga na final da Copa Sul-Americana.

Os tropeços e o futebol nada convincente minaram o trabalho de Luxemburgo, que acabou desligado do clube em um momento pouco esperado. O Corinthians não demorou muito para ir atrás de um novo técnico e acertou a contratação de Mano Menezes, que retornou ao clube depois de nove anos. O gaúcho não ficou no banco na derrota para o São Paulo, no sábado, por cumprir suspensão, mas na Sul-Americana está apto a orientar seus atletas na lateral do gramado.

A situação do Corinthians diante do Fortaleza é complicada, uma vez que, diferentemente dos confrontos com o peruano Universitario e os argentinos Newell’s Old Boys e Estudiantes, o time alvinegro não conseguiu sair da Neo Química Arena com um resultado positivo. Na última semana, o placar final em Itaquera foi de 1 a 1. Na capital cearense, caso ocorra novo empate, o finalista será decidido nos pênaltis. Quem vencer no tempo regulamentar fica com a vaga.

Fortaleza e Corinthians se enfrentam pela semifinal da Sul-Americana. Foto: Arte/ Estadão

O técnico do Fortaleza, Juan Pablo Vojvoda, após o empate da sua equipe com o Grêmio pelo Brasileirão, foi claro ao falar que teria de repensar a forma como atuaria por causa da troca de treinador no Corinthians. “Há diferenças. Os dois treinadores conhecem o futebol brasileiro e essas etapas de definição de competições, mas meu foco tem de estar na minha equipe. Confio muito em nosso time, mas é lógico que podem acontecer algumas mudanças com relação a algo tático no adversário”, afirmou o argentino, que não deve contar com o atacante Marinho, que sofreu um estiramento no joelho direito no primeiro duelo da semifinal.

FORTALEZA x CORINTHIANS: QUANDO É, HORÁRIO E LOCAL

DATA : 03/10 (terça-feira).

: 03/10 (terça-feira). HORÁRIO : 21h30.

: 21h30. LOCAL: Arena Castelão, em Fortaleza (CE).

ONDE ASSISTIR FORTALEZA x CORINTHIANS AO VIVO

SBT

ESPN

Star+

ESCALAÇÕES PROVÁVEIS DE FORTALEZA E CORINTHIANS

FORTALEZA : João Ricardo; Tinga, Emanuel Brítez, Titi e Bruno Pacheco; Zé Welison, Caio Alexandre e Pochettino; Yago Pikachu, Guilherme e Lucero. Técnico : Juan Pablo Vojvoda.

: João Ricardo; Tinga, Emanuel Brítez, Titi e Bruno Pacheco; Zé Welison, Caio Alexandre e Pochettino; Yago Pikachu, Guilherme e Lucero. : Juan Pablo Vojvoda. CORINTHIANS: Cássio; Fágner, Gil, Lucas Veríssimo e Fábio Santos; Moscardo, Maycon, Renato Augusto e Rojas; Romero e Yuri Alberto. Técnico: Mano Menezes

