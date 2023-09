Fortaleza x Corinthians: onde assistir, horário e escalação das equipes

Fortaleza e Corinthians se enfrentam nesta quinta-feira, a partir das 19h (horário de Brasília), pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida é uma prévia das semifinais da Copa Sul-Americana, no qual as equipes duelam por uma vaga na decisão. O jogo pelo Brasileirão tem transmissão do Premiere.

Para os dois times, a meta da temporada é a Copa Sul-Americana. Um título garante vaga diretamente à fase de grupos da próxima edição da Libertadores. Em 2023, tanto Corinthians quanto Fortaleza foram eliminados antes do mata-mata – os comandados de Vojvoda caíram ainda na pré-Libertadores. O Fortaleza está na oitava colocação do Brasileirão.

Luxemburgo optou por não divulgar a lista de relacionados. Bruno Méndez, que estava com a seleção uruguaia nas Eliminatórias, viajou para Fortaleza. Ele pode estar disponível, após não entrar em campo na derrota para o Equador, em Quito. Já Matías Rojas, que serviu a seleção paraguaia, só retorna ao time na próxima semana, contra o Grêmio. O clube ainda prega cautela após lesão no tornozelo.

Fortaleza e Corinthians se enfrentam pelo Brasileirão. Foto: Arte/ Estadão

FORTALEZA X CORINTHIANS

LOCAL: Curitiba, no Paraná.

ESTÁDIO: Couto Pereira.

DATA: 14/09/2023 (quinta-feira).

HORÁRIO: 19h (horário de Brasília).

ONDE ASSISTIR

Premiere (pay-per-view);

O Estadão acompanha a partida em tempo real.

ESCALAÇÕES PROVÁVEIS

FORTALEZA: João Ricardo; Tinga, Brítez, Titi e Bruno Pacheco; Caio Alexandre, Zé Welison e Pochettino; Marinho, Guilherme e Lucero. Técnico: Juan Pablo Vojvoda.

ÚLTIMOS RESULTADOS