Depois de vencer o Internacional (1 a 0) e encaminhar a classificação na Copa Sul-Americana contra o América-MG (3 a 1), o Fortaleza recebe o Coritiba, neste domingo, em partida válida pela 21ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. O jogo coloca frente a frente dois times que precisam vencer, mas por motivos diferentes na tabela. Ele será disputado no estádio Presidente Vargas porque o gramado do Castelão passa por reforma.

Com 29 pontos, o Fortaleza quer se manter ainda mais perto do G-6, que dá classificação direta para a Libertadores. O time cearense ocupa a oitava colocação e venceu duas das últimas cinco partidas, perdendo as outras três.

Fortaleza x Coritiba: onde assistir, horário e escalação das equipes Foto: Arte/Estadão

LOCAL, DATA E HORÁRIO:

LOCAL : Fortaleza, Ceará.

: Fortaleza, Ceará. ESTÁDIO : Estádio Presidente Vargas.

: Estádio Presidente Vargas. DATA : 27/08/2023.

: 27/08/2023. HORÁRIO: 18h30 (horário de Brasília).

ONDE ASSISTIR:

Premiere (TV fechada).

ESCALAÇÕES PROVÁVEIS:

FORTALEZA - João Ricardo; Tinga, Marcelo Benevenuto, Titi e Bruno Pacheco; Zé Welison, Caio Alexandre e Pochettino; Marinho, Thiago Galhardo (Lucero) e Yago Pikachu. Técnico : Juan Pablo Vojvoda.

- João Ricardo; Tinga, Marcelo Benevenuto, Titi e Bruno Pacheco; Zé Welison, Caio Alexandre e Pochettino; Marinho, Thiago Galhardo (Lucero) e Yago Pikachu. : Juan Pablo Vojvoda. CORITIBA - Gabriel; Diogo Batista, Henrique, Kuscevic e Victor Luís (Jamerson); Fransérgio, Bruno Gomes, Gómez e Moreno; Robson e Edu. Técnico: Thiago Kosloski.

ÚLTIMOS RESULTADOS: