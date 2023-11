Fortaleza x Cruzeiro: onde assistir, horário e escalação das equipes

Em jogo atrasado da 30ª rodada, Fortaleza e Cruzeiro farão um duelo isolado pelo Campeonato Brasileiro neste sábado, às 18h30, na Arena Castelão, furando a Data Fifa. A partida marcará a estreia do técnico Paulo Autuori pelo time mineiro, que assume a missão de livrar o clube de Ronaldo do rebaixamento, enquanto os cearenses buscam encerrar um jejum de seis jogos sem vencer na competição.

O técnico Juan Pablo Vojvoda terá todo o elenco à disposição. Com o time em baixa, o treinador cobra reação do elenco e recuperação na tabela. Uma das mudanças previstas deve ser a volta do volante Caio Alexandre, poupado no último jogo. Mas Bruno Pacheco pode perder a posição para Escobar na lateral-esquerda. Enquanto no ataque, Yago Pikachu pode herdar a vaga de Marinho, e Machuca entrar no lugar de Guilherme.

Paulo Autuori, de 67 anos, terá de fazer mudanças forçadas em sua estreia. O zagueiro Neris e o volante Jussa estão suspensos com três cartões amarelos. O último já seria desfalque natural por estar emprestado pelo Fortaleza. Já Lucas Silva está lesionado e não deve atuar mais em 2023. Com isso, Lucas Oliveira deve formar a dupla defensiva com Luciano Castán. Já no meio, Ian Lucas e João Marcelo brigam pela vaga. Por opção técnica, Autuori barrou o atacante Wesley.

Fortaleza x Cruzeiro Foto: Arte/ Estadão

FORTALEZA x CRUZEIRO: TUDO SOBRE O JOGO PELO BRASILEIRÃO

DATA : 18/11 (sábado).

: 18/11 (sábado). HORÁRIO : 18h30.

: 18h30. LOCAL: Arena Castelão.

ONDE ASSISTIR FORTALEZA X CRUZEIRO AO VIVO

Premiere

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO FORTALEZA

FORTALEZA - João Ricardo; Tinga, Brítez, Titi e Bruno Pacheco; Zé Welison, Caio Alexandre e Pochettino; Marinho (Yago Pikachu), Lucero e Guilherme (Machuca). Técnico: Juan Pablo Vojvoda.

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO CRUZEIRO

CRUZEIRO - Rafael Cabral; William, Lucas Oliveira, Luciano Castán e Marlon; Filipe Machado, Ian Luccas (João Marcelo), Nikão e Matheus Pereira; Bruno Rodrigues e Rafael Elias. Técnico: Paulo Autuori.

ÚLTIMOS RESULTADOS DE FORTALEZA E CRUZEIRO