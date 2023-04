Fortaleza x Fluminense: onde assistir, horário e escalação das equipes

Líder do Campeonato Brasileiro, com 100% de aproveitamento, o Fluminense enfrenta o Fortaleza para seguir no topo da tabela. O jogo será disputado neste sábado, às 16h30, na Arena Castelão, pela terceira rodada. O time cearense também está invicto na competição e o ‘duelo de tricolores’ deve ser visto por mais de 50 mil torcedores.

O Fluminense, que vem embalado sob o comando de Fernando Diniz e pela conquista do bicampeonato carioca, começou a competição vencendo o América-MG por 3 a 0 em Minas Gerais. Na sequência, fez 2 a 0 no Athletico, no Maracanã.

Diferente do ano passado, quando esteve na zona de rebaixamento em quase todo o primeiro turno, o Fortaleza iniciou 2023 em alta. Estreou com um empate em casa por 1 a 1 com o Internacional. Na rodada passada, derrotou o Coritiba por 3 a 0, mesmo atuando no Paraná.

FORTALEZA x FLUMINENSE

DATA : 29/04/2023 (sábado).

: 29/04/2023 (sábado). HORÁRIO : 16h30.

: 16h30. LOCAL : Arena Castelão.

: Arena Castelão. TORNEIO: Brasileirão - 3ª rodada.

Fortaleza e Fluminense se enfrentam neste sábado pelo Brasileirão. Foto: Arte/ Estadão

ONDE ASSISTIR

Premiere.

ESCALAÇÕES PROVÁVEIS

FORTALEZA: Fernando Miguel; Tinga, Brítez, Titi e Bruno Pacheco; Caio Alexandre, Hércules, Yago Pikachu, Pochettino e Guilherme (Romarinho); Silvio Romero. Téc n ico: Juan Pablo Vojvoda.

Fernando Miguel; Tinga, Brítez, Titi e Bruno Pacheco; Caio Alexandre, Hércules, Yago Pikachu, Pochettino e Guilherme (Romarinho); Silvio Romero. Téc ico: Juan Pablo Vojvoda. FLUMINENSE: Fábio; Samuel Xavier, Nino, Vitor Mendes (Manoel) e Alexsander; André, Lima e Gabriel Pirani (Ganso); Arias (John Kennedy), Germán Cano e Keno (Lelê). Técnico: Fernando Diniz.

