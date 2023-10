Fortaleza x Grêmio: onde assistir, horário e escalação das equipes

Fortaleza e Grêmio se enfrentam neste sábado, 30, às 16h, na Arena Castelão pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. Na parte de cima da tabela do campeonato, os times vão para a partida com focos diferentes. A equipe cearense entra em campo sabendo que disputa uma semifinal continental na próxima semana e os gaúchos tentam cortar a diferença para o líder Botafogo e se manter no G-4.

Jogando em casa, o Fortaleza entra em campo com a atenção dividida. Mesmo estando dentro do G-8 da competição, a equipe terá que medir as forças no jogo. Isso deve acontecer porque na próxima terça-feira, 4, os comandados de Juan Pablo Vojvoda terão o Corinthians pela frente pela semifinal da Copa Sul-Americana.

Pelo lado gaúcho, a temporada vem acontecendo em um bom ritmo. Em seu retorno para a elite do futebol brasileiro, o Grêmio consegue se manter no G-4, que dá vaga direta para a Libertadores da próxima temporada. Para o jogo deste sábado, a equipe terá força máxima e deve ter o ataque formado por Suárez e JP Galvão.

Saiba onde assistir Fortaleza x Grêmio pelo Campeonato Brasileiro. Foto: Arte/Estadão.

FORTALEZA X GRÊMIO: QUANDO É, HORÁRIO E ESTÁDIO

DATA: 30/09 (sábado).

HORÁRIO: 16h (de Brasília).

LOCAL: Arena Castelão, em Fortaleza

ONDE ASSISTIR RB FORTALEZA X GRÊMIO AO VIVO

Premiere

ESCALAÇÕES PROVÁVEIS DE FORTALEZA X GRÊMIO

FORTALEZA : Fernando Miguel; Tinga, Brítez, Titi e Bruno Pacheco; Caio Alexandre, Hercules e Pochettino; Thiago Galhardo, Romarinho e Lucero. Técnico: Juan Pablo Vojvoda

: Fernando Miguel; Tinga, Brítez, Titi e Bruno Pacheco; Caio Alexandre, Hercules e Pochettino; Thiago Galhardo, Romarinho e Lucero. Juan Pablo Vojvoda GRÊMIO: Gabriel Grando; João Pedro, Geromel (Bruno Alves), Kannemann e Reinaldo; Carballo, Pepê, Nathan e Cristaldo; João Pedro Galvão e Luis Suárez. Técnico: Renato Gaúcho.

ÚLTIMOS RESULTADOS DE FORTALEZA E GRÊMIO