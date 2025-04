Fortaleza x Internacional no Brasileirão: onde assistir ao vivo, horário e escalação

Com o Campeonato Brasileiro ainda no início, Fortaleza e Internacional dividem posição separados apenas pelos critérios de desempates. Para se manter no topo, a dupla mede forças no domingo, às 20h, na Arena Castelão, pela terceira rodada. A equipe tricolor viveu enorme tensão e teve seu último jogo cancelado pela Libertadores após a invasão de torcedores do Colo-Colo ao campo.

Pelos critérios de desempate, o Internacional aparece à frente do Fortaleza, devido ao saldo de gols: 3 a 2. Ambos somam quatro pontos, enquanto o time gaúcho estreou com um empate por 1 a 1 diante do Flamengo, e chega para a partida com uma vitória por 3 a 0 diante do Cruzeiro. Já o time cearense venceu o Fluminense, por 2 a 0, na primeira rodada e vem de um empate por 1 a 1 diante do Mirassol, no interior paulista.

Fortaleza e Internacional se enfrentam neste domingo no Castelão. Foto: Arte/Estadão

FORTALEZA x INTERNACIONAL: SAIBA TUDO SOBRE O JOGO PELO BRASILEIRÃO

DATA : 13/04 (domingo).

: 13/04 (domingo). HORÁRIO : 20h.

: 20h. LOCAL: Arena Castelão, em Fortaleza.

FORTALEZA x INTERNACIONAL: ONDE ASSISTIR AO VIVO

Record (TV aberta)

CazéTV (YouTube)

Premiere (pay per view)

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO FORTALEZA

FORTALEZA - João Ricardo; Kuscevic, David Luiz e Gustavo Mancha; Mancuso, Pol Fernández, Lucas Sasha, Emmanuel Martínez e Diogo Barbosa; Marinho e Lucero. Técnico: Juan Pablo Vojvoda.

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO INTER

INTERNACIONAL - Anthoni; Aguirre, Rogel (Clayton Sampaio), Vitão e Bernabei; Fernando (Ronaldo), Bruno Henrique e Alan Patrick (Oscar Romero); Wesley, Carbonero (Vitinho) e Valencia (Borré). Técnico: Roger Machado.

ÚLTIMOS RESULTADOS DE FORTALEZA E INTER