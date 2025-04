Fortaleza x Racing na Libertadores: onde assistir ao vivo, horário e escalação

Válida pela primeira rodada da fase de grupos da Libertadores, a partida entre Fortaleza e Racing está marcada para acontecer nesta terça, a partir das 21h30 (horário de Brasília). Sediado na Arena Castelão, em Fortaleza, o jogo contará com transmissão oficial feita pelo streaming Paramount+.

Em início positivo de temporada, o Fortaleza tem tido bons resultados nos torneios dos quais participa. No Campeonato Cearense, chegou à final contra seu rival Ceará. Derrotado, conquistou apenas o segundo lugar do estadual. Na Copa do Nordeste, classificou-se em quarto lugar no Grupo A para a próxima fase da competição. Já no Brasileiro, é o atual líder: derrotou o Fluminense na estreia por 2 a 0.

Veja onde assistir a Fortaleza x Racing ao vivo Foto: Arte/Estadão

O Racing, por sua vez, é o décimo colocado do Campeonato Argentino. Em onze partidas disputadas, o clube acumulou somente treze pontos. São, ao todo, quatro vitórias, um empate e seis derrotas na conta do time. Com a colocação atual, o Racing não conseguiria se classificar para a próxima fase do torneio. Restam cinco rodadas desta etapa.

FORTALEZA X RACING: SAIBA TUDO SOBRE O JOGO DA SUL-AMERICANA

Data: 01/04/2025

01/04/2025 Horário: 21h30 (horário de Brasília)

21h30 (horário de Brasília) Local: Arena Castelão, em Fortaleza (CE)

ONDE ASSISTIR A FORTALEZA X RACING AO VIVO

Paramount+ (streaming)

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO FORTALEZA

FORTALEZA: João Ricardo; Eros Mancuso, Kuscevic, Titi e Bruno Pacheco; Lucas Sasha, Pol Fernández e Martínez; Marinho (Deyverson), Moisés e Lucero. Técnico: Juan Pablo Vojvoda.

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO RACING

RACING: Gabriel Arias; Marco Di Cesare, Santiago Sosa e Nazareno Colombo; Gastón Martirena, Juan Nardoni, Agustín Almendra e Gabriel Rojas; Luciano Vietto, Maximiliano Salas e Maravilla Martínez. Técnico: Gustavo Costas.

ÚLTIMOS RESULTADOS DE FORTALEZA E RACING

29/03 - Fortaleza 2 x 0 Fluminense - Brasileirão

2 x 0 Fluminense - Brasileirão 27/03 - Independiente Rivadavia 2 x 1 Racing - Campeonato Argentino