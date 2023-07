Com uma atuação consciente e eficaz, o Red Bull Bragantino venceu o Fortaleza por 3 a 0, neste sábado, na Arena Castelão. A partida foi válida pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. Apesar de sofrer uma pressão desde o início do jogo, o time paulista mostrou competência e chegou à vitória com gols de Luan Cândido, Bruninho e Thiago Borbas.