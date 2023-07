Fortaleza x Red Bull Bragantino: onde assistir, horário e escalação das equipes

Fortaleza e Red Bull Bragantino se enfrentam neste sábado, na Arena Castelão, a partir das 18h30 (horário de Brasília), em partida válida pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida coloca frente a frente times que vivem momentos opostos na temporada.

Após um começo de temporada nacional bom, o Fortaleza vive um momento de instabilidade. Com três derrotas nos últimos quatro jogos, a equipe de Juan Pablo Vojvoda estacionou na classificação e precisa vencer. Para o duelo deste sábado, o treinador argentino tem a volta de Caio Alexandre e Thiago Galhardo, que estavam suspensos na última rodada.

O Bragantino perdeu apenas uma vez nos últimos quatro jogos. Com essa sequência, a equipe do interior paulista se consolidou no G8 do Brasileirão e briga por uma vaga na Libertadores do próximo ano neste momento.

Fortaleza x Red Bull Bragantino: onde assistir. Foto: Arte/Estadão

LOCAL, DATA E HORÁRIO

LOCAL: Fortaleza.

ESTÁDIO: Arena Castelão.

DATA: 29/07/2023 (sábado).

HORÁRIO: 18h30 (horário de Brasília).

ONDE ASSISTIR

Premiere (pay-per-view)

ESCALAÇÕES PROVÁVEIS

FORTALEZA: João Ricardo; Dudu, Titi, Benevenuto e Bruno Pacheco; Lucas Sasha, Caio Alexandre e Pochettino; Thiago Galhardo, Marinho e Lucero. Técnico: Juan Pablo Vojvoda.

Juan Pablo Vojvoda. RED BULL BRAGANTINO: Cleiton; Luan Cândido, Léo Ortiz, Natan e Juninho Capixaba; Matheus Fernandes, Eric Ramires e Lucas Evangelista; Thiago Borbas, Vitinho e Lucas Sasha. Técnico: Pedro Caixinha.

