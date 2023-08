A situação do Santos no Campeonato Brasileiro é delicada. O time da Vila Belmiro tenta reagir no único torneio que disputa e, neste domingo, estreia técnico novo em busca de novos ares. O uruguaio Diego Aguirre comanda a equipe praiana pela primeira vez diante do Fortaleza, na Arena Castelão, pela 19ª da competição. A bola rola às 18h30 (horário de Brasília).

O Santos visita o rival nordestino vindo de um empate com o Athletico-PR em casa, resultado que culminou na saída de Paulo Turra. A equipe paulista está na 17ª posição do Brasileirão, abrindo o Z-4, com 18 pontos e apenas 4 vitórias em 18 compromissos. O Fortaleza vem empolgado pela classificação na Copa Sul-Americana. Os mandantes ocupam a 13ª colocação da tabela nacional com 23 pontos.

Fortaleza x Santos: onde assistir, horário e escalação das equipes Foto: Arte/Estadão

LOCAL, DATA E HORÁRIO:

LOCAL : Fortaleza, Ceará.

: Fortaleza, Ceará. ESTÁDIO : Arena Castelão.

: Arena Castelão. DATA : 13/08/2023.

: 13/08/2023. HORÁRIO: 18h30 (horário de Brasília).

ONDE ASSISTIR:

Premiere (TV fechada).

ESCALAÇÕES PROVÁVEIS:

FORTALEZA - João Ricardo; Tinga, Brítez, Titi, Bruno Pacheco; Caio Alexandre, Zé Welison, Pochettino; Marinho, Machuca e Thiago Galhardo. Técnico : Juan Pablo Vojvoda.

- João Ricardo; Tinga, Brítez, Titi, Bruno Pacheco; Caio Alexandre, Zé Welison, Pochettino; Marinho, Machuca e Thiago Galhardo. : Juan Pablo Vojvoda. SANTOS - Vladimir; João Lucas, João Basso, Alex e Dodô; Rodrigo Fernández, Dodi, Jean Lucas e Nonato; Soteldo e Julio Furch. Técnico: Diego Aguirre.

