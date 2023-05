São Paulo coloca invencibilidade com Dorival Júnior à prova contra embalado Fortaleza

Após vencer o Internacional no Morumbi, o São Paulo terá o Fortaleza, na Arena Castelão, como adversário na quinta rodada do Brasileirão. Em bom momento após a chegada de Dorival Júnior, o time paulista colocará sua invencibilidade de cinco jogos a prova contra a equipe de Vojvoda, que não sabe o que é perder há 15 partidas.

Depois de começar o Brasileirão sendo derrotado pelo Botafogo, o São Paulo não sabe o que é perder. Com a chegada de Dorival Júnior, o time do Morumbi engatou vitórias contra América-MG e Internacional e empate contra o Coritiba para chegar aos sete pontos e assumir a quinta colocação no Brasileirão.

Além dos resultados no campeonato nacional, o São Paulo empatou com o Tolima fora de casa, pela Copa Sul-Americana, e venceu o Ituano, pela Copa do Brasil, engatando cinco partidas sem derrotas com Dorival Júnior no comando.

Paulo Pinto/São Paulo Futebol Clube Foto: Paulo Pinto/São Paulo Futebol Clube

Apesar do bom momento, a partida contra o Fortaleza marca o início de uma série de três jogos em uma semana. Depois do duelo no Ceará, o time de Dorival Júnior terá o Corinthians, no domingo, e o Sport, pela Copa do Brasil, na quarta-feira da próxima semana.

FORTALEZA EMBALADO

Com o empate com o Corinthians na última rodada do Brasileirão, o Fortaleza chegou aos oito pontos, chegou ao quarto lugar do campeonato nacional e manteve o bom momento na temporada. Sem perder há 15 partidas e com 100% de aproveitamento na Copa Sul-Americana, o time de Vojvoda vive seu melhor momento na temporada de 2023.

Conseguindo aliar em campo resultado e bom desempenho, o time cearense busca, mais uma vez, se colocar entre os primeiros colocados do Brasileirão. A partida desta quinta-feira também é um marco na passagem de Vojvoda no comando da equipe. No duelo contra o São Paulo, o treinador argentino chegará em 154 partidas no comando da equipe, passará Rogério Ceni em número de jogos como treinador do Fortaleza e se tornará o segundo com mais jogos no cargo, atrás apenas de Moésio Gomes com 229.

FORTALEZA X SÃO PAULO