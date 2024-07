Fortaleza x São Paulo no Brasileirão: onde assistir ao vivo, horário e escalação

O São Paulo enfrenta o Fortaleza neste sábado, às 21h30, na Arena Castelão, em duelo válido pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. Sem vencer há dois jogos na competição, o time comandado por Luis Zubeldía vai precisar dar fim a um incômodo jejum de nove partidas sem vencer a equipe cearense para voltar a somar três pontos. O tricolor paulista não vai poder contar com Lucas Moura, suspenso.

Após empatar por 2 a 2 com o líder Botafogo em jogaço no MorumBis, o São Paulo encerrou o primeiro turno na sexta colocação, com 32 pontos, empatado com o Cruzeiro, que aparece logo a frente, e apenas um a menos do que o Fortaleza, time que abre o G-4. A equipe do treinador argentino Juan Pablo Vojvoda faz campanha sólida e vem de quatro vitórias consecutivas.

Fortaleza e São Paulo jogam pelo Campeonato Brasileiro. Foto: Arte/Estadão

PUBLICIDADE A última vez que o São Paulo levou a melhor sobre o Fortaleza foi em novembro de 2020, em vitória fora de casa por 3 a 2, também pelo Brasileirão. Desde então, foram cinco vitórias do time da capital cearense e quatro empates. Em 2021, a equipe paulista chegou a ser eliminada pelo atual campeão nordestino nas quartas de final da Copa do Brasil. Destaque no empate com o Botafogo com um gol e uma assistência, Lucas Moura levou o terceiro cartão amarelo e não joga nesta rodada. “Nunca é bom ficar fora, mas com a sequência de jogos, viagens, vamos ver pelo lado positivo, aproveitar para descansar”, comentou Lucas.

Wellington Rato e Erick disputam uma vaga no time titular. Bobadilla deve ser mantido na vaga de Alisson, que desfalca a equipe pelo restante da temporada. Zubeldía, que estava suspenso, retorna. Marcos Antônio, recém contratado por empréstimo junto à Lazio, não conseguiu ser regularizado e está fora.

A partida pode marcar a despedida do lateral-esquerdo Wellington. O jogador assinou um pré-contrato com o Southampton e o time inglês negocia a pagar uma quantia ao São Paulo pela liberação imediata do atleta. O clube também acertou a contratação do jovem atacante Juan, prata da casa do time paulista.

Pelo lado do Fortaleza, o destaque fica por conta do atacante Juan Martín Lucero, de 32 anos. O atacante é o vice-artilheiro do Brasileirão, com oito gols, e é uma das esperanças do time para o duelo com o São Paulo. A expectativa é de ótimo público no Castelão. Até esta sexta, mais 33 mil ingressos já haviam sido vendidos.

FORTALEZA X SÃO PAULO: SAIBA TUDO SOBRE O JOGO DO BRASILEIRÃO

Data: 27/07/2024

27/07/2024 Horário: 21h30 (horário de Brasília)

21h30 (horário de Brasília) Local: Arena Castelão, em Fortaleza (CE)

ONDE ASSISTIR A FORTALEZA X SÃO PAULO

TV Globo (TV aberta)

(TV aberta) Premiere (Pay-per-view)

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO FORTALEZA

FORTALEZA: João Ricardo, Tinga, Titi, Brítez (Kuscevic), Felipe Jonatan; Hércules (Zé Welison), Lucas Sasha, Tomás Pochettino; Yago Pikachu, Breno Lopes e Juan Martín Lucero. Técnico: Juan Pablo Vojvoda.

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO SÃO PAULO

SÃO PAULO: Rafael; Igor Vinícius, Arboleda, Alan Franco e Welington; Luiz Gustavo e Bobadilla; Wellington Rato (Erick), Luciano e Ferreira; Calleri. Técnico: Luis Zubeldía