Fortaleza x São Paulo: onde assistir, horário e escalação das equipes

Pela quinta rodada do Brasileirão, Fortaleza e São Paulo se enfrentam nesta quinta-feira (11), às 20h, na Arena Castelão. Embalados na temporada, as duas equipes buscam seguir pontuando para não se descolar dos líderes início de competição nacional.

O Fortaleza é o time que vive melhor momento na temporada nacional. Sem perder há 15 jogos, o time de Vojvoda segue se mantendo entre os primeiros colocados do Brasileirão em 2023. Na última partida, o time cearense empatou com o Corinthians, na Neo Química Arena, por 1 a 1. No duelo desta quinta-feira, o treinador argentino chegará no jogo de número 154 no comando da equipe e passará Rogério Ceni, se tornando o segundo maior treinador em quantidade de jogos no comando do Fortaleza.

Depois de um começo de temporada ruim, com eliminação nas quartas de final do Paulistão, o São Paulo vem crescendo com Dorival Júnior e não sabe o que é perder há cinco partidas, considerando todas as competições. A partida desta quinta-feira pode marcar a volta de Calleri ao time titular do São Paulo, apóso atacante se recuperar de dengue.

Fortaleza e São Paulo se enfrentam nesta quinta-feira na Arena Castelão Foto: Arte/Estadão.

FORTALEZA X SÃO PAULO

DATA: 11/05/2023.

HORÁRIO: 20h.

LOCAL: Arena Castelão.

ONDE ASSISTIR

Premiere (Pay-per-view).

ESCALAÇÕES

FORTALEZA : Fernando Miguel; Tinga, Brítez, Titi e Bruno Pacheco; Caio Alexandre, Lucas Sasha e Hércules; Calebe, Thiago Galhardo (Romero) e Moisés (Romarinho). Técnico : Juan Pablo Vojvoda.

: Fernando Miguel; Tinga, Brítez, Titi e Bruno Pacheco; Caio Alexandre, Lucas Sasha e Hércules; Calebe, Thiago Galhardo (Romero) e Moisés (Romarinho). : Juan Pablo Vojvoda. SÃO PAULO: Rafael; Rafinha, Arboleda, Beraldo e Caio Paulista; Gabriel Neves, Pablo Maia e Rodrigo Nestor; Alisson, Calleri e Marcos Paulo. Técnico: Dorival Júnior

QUEM APITA?

ÁRBITRO: Rafael Rodrigo Klein (RS).

ÚLTIMOS RESULTADOS