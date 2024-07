Foto de Messi com Yamal bebê no colo é verdadeira? Entenda o contexto da imagem

Talvez nem o roteiro de um filme fosse capaz de criar uma coincidência tão grande. Mas, quase duas décadas antes de se tornar o nome mais promissor do Barcelona, Lamine Yamal já havia conhecido Lionel Messi, maior ídolo da história do clube. A conexão entre os dois aconteceu em 2007, quando o argentino participou de um ensaio fotográfico beneficente do jornal espanhol Sport em parceria com o Unicef.

Na ação, Messi tirou diversas fotos ao lado de um bebê de bochechas grandes, com apenas seus meses de idade. Tratava-se de Lamine Yamal.

Lionel Messi, pelaseleção argentina, e Lamine Yamal, pela Espanha Foto: Buda Mendes/Manu Fernandez/AP

A foto que viralizou foi compartilhada pelo pai do jovem jogador, Mounir Nasrou, com a legenda “O início de duas lendas”, e recuperada na sequência pelo veículo espanhol.

Segundo a imprensa do país, os calendários solidários eram feitos todos os anos, cada edição com um jogador de destaque do time principal do Barcelona. Naquela temporada, coincidentemente, Lionel Messi foi o escolhido para estrelar as fotos.

Aos 16 anos, Lamine Yamal é visto como o futuro do Barcelona e da seleção espanhola. Sem Messi como companheiro, Yamal já revelou que o atleta que mais admira, na verdade, é o brasileiro Neymar.

“Quem eu gostava de ver mesmo era o Neymar. Assistia aos jogos do Barcelona por causa dele. Era divertido vê-lo jogar. Um espetáculo”, declarou.