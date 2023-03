FPF nega possibilidade de antecipar datas da final do Paulistão para ‘ajudar’ o Água Santa

A Federação Paulista de Futebol (FPF) não irá adiantar as datas das finais do Campeonato Paulista para “ajudar” o Água Santa com problemas de contrato de jogadores em seu elenco. Marcadas para os fins de semana dos dias 2 e 9 de abril (ainda resta definir se será no sábado ou no domingo e em qual horário), as partidas com o Palmeiras conflitarão com o fim da janela de transferências do futebol brasileiro, marcada para 4 de abril.

Segundo apurou o Estadão, a FPF não irá alterar as datas da decisão, mas analisa a situação para não prejudicar o Água Santa. Uma das possibilidades é de ações junto à CBF. Se um jogador do Água Santa não for inscrito por outro clube até dia 4 de abril, ele terá de ficar parado até 3 de julho, quando a janela é reaberta. O time de Diadema aguarda uma posição oficial da FPF para saber se, enfim, vai poder contar com força máxima para os duelos com o rival paulista.

A CBF, no entanto, teria um acordo com os times da Série B para prorrogar acertos com equipes que estejam envolvidas nas decisões dos Estaduais. Ocorre que esse acordo foi feito no ano passado com os clubes da Segunda Divisão e o Água Santa não está no torneio. O clube de Diadema não foi notificado, o que levou seu treinador a expor o caso após a vitória diante do Bragantino.

Após a classificação inédita para a decisão, o técnico da equipe de Diadema, Thiago Carpini revelou que 80% do seu elenco já tem pré-contrato com equipes da Série B do Campeonato Brasileiro. Logo, não poderiam disputar a segunda partida diante do Palmeiras, no Allianz Parque. Sem divisão em nível nacional, o calendário do futebol profissional do Água Santa terminará após o Campeonato Paulista.

“O Palmeiras é o time a ser batido no Brasil. É o melhor em tudo. Se acostumou a vencer. Mas o que me preocupa mais são algumas situações de janela dos atletas. O Água Santa não tem calendário. Até o dia 4 desse mês de abril, os jogadores têm de estar em algum time das Séries A ou B. Não posso pensar só em mim e atrapalhar uma chance desse jogadores”, explicou Carpini, em entrevista coletiva após a classificação diante do Red Bull Bragantino.

80% dos jogadores do Água Santa já tem pré-contrato com equipes da Série B do Brasileirão. Foto: Fernanda Luz e Rodrigo Corsi/Ag. Paulistão

“Isso pode atrapalhar a grandeza da final do Paulistão. Estou entusiasmado, mas já preocupado. Queria ter uma solução. Acho que 80% desse elenco já está com pré-contrato para a Série B. Queremos fazer uma final digna, mas não depende mais da gente”, completou.

Continua após a publicidade

Neste ano, o calendário do futebol brasileiro previu uma pausa para a data Fifa, quando ocorre amistosos e partidas das Eliminatórias entre as seleções. Na próxima semana, entre 20 e 28 de março, os campeonatos estaduais serão parados pela data Fifa e, portanto, não haveria possibilidade de as decisões entre Palmeiras e Água Santa acontecerem.

Além disso, o Palmeiras teve uma série de convocados para as seleções brasileira e uruguaia. Weverton, Raphael Veiga e Rony defenderão o Brasil no amistoso com Marrocos, no próximo dia 25; Piquerez foi chamado pelo Uruguai para as partidas contra Japão e Coreia do Sul, nos dias 24 e 28. Os jogos impedem que as decisões do Paulistão sejam adiantadas.

O local da primeira partida da final também está indefinido. Sem poder mandar seu jogo em Diadema, o Água Santa busca alternativas para receber o Palmeiras. Contra o Red Bull Bragantino, na semifinal, o clube jogou na Vila Belmiro. Além da casa do Santos, o Canindé, a Arena Barueri e até a Neo Química Arena são possibilidades.

“Como não é possível jogar na nossa casa, por questões do regulamento da competição, gostaria de jogar a final na Vila Belmiro. Por uma identidade do Santos e dessa casa, de jogar bem e bonito. Particularmente, eu gosto. Se depender de mim, será aqui de novo”, afirmou Carpini após a classificação à final.