FPF divulga datas no Paulistão; Palmeiras e Santos estreiam dia 14 e Corinthians e São Paulo, dia 15

A tabela do Paulistão 2023 desmembrada foi divulgada pela Federação Paulista nesta quinta-feira. Serão oito jogos na rodada de estreia, nenhum ao mesmo tempo. O primeiro dos grandes do estado a entrar em campo é o Santos, que hospeda o Mirassol, no sábado, dia 14, às 18h30, na Vila Belmiro.

Atual campeão, o Palmeiras também faz sua estreia no sábado, às 20h30, diante do São Bento, no Allianz Parque. Serão cinco jogos no dia de abertura, desde cedo até o fim da noite. A primeira partida da competição será 11 horas, entre Inter de Limeira e São Bernardo.

Foto da final do Campeonato Paulista de 2022, onde jogadores do Palmeiras comemoram o título. Foto: Felipe Rau/Estadão

Os outros dois grandes paulistas na competição jogam somente no domingo, dia 15. Único visitante na rodada de abertura, o Corinthians do técnico Fernando Lázaro encara o Red Bull Bragantino, em Bragança Paulista, às 16 horas.

Já o remodelado São Paulo de Rogério Ceni será o último a jogar. O time fecha a primeira rodada às 18h30, no Morumbi. Finalista nas duas últimas edições, a equipe tenta recuperar o título perdido na edição passada diante do Palmeiras. As equipes se reencontrarão no primeiro clássico da atual edição, pela terceira rodada, dia 22, na casa palmeirense.

A FPF revelou que todos os 16 participantes terão ao menos uma partida transmitida em mídia aberta (YouTube ou Record TV), além de contar com TV fechada (Premiere e TNT) e streaming (HBO Max e Paulistão Play), contemplando todas as plataformas possíveis.

CONFIRA A 1ª RODADA DO PAULISTÃO:

14/01 (Sábado)

11h00 - Inter de Limeira x São Bernardo – Limeira

15h30 - Portuguesa x Botafogo – São Paulo

16h00 - Santo André x Guarani – Santo André

18h30 - Santos x Mirassol – Santos

20h30 - Palmeiras x São Bento – São Paulo

15/01 (Domingo)

11h00- Água Santa x Ferroviária – Diadema

16h00 - Red Bull Bragantino x Corinthians – Bragança Paulista

18h30 - São Paulo x Ituano – São Paulo