FPF proíbe símbolos de organizadas do Corinthians em estádios de SP após final com o Palmeiras

Em publicação nas redes sociais, os Gaviões da Fiel orientaram seus membros a irem ao estádio vestindo a “camisa da proibição”, uma versão da camisa da torcida uniformizada estampada apenas com o símbolo do Corinthians. No mesmo comunicado, dizem que “nosso departamento jurídico já está avaliando a situação”.

“Nesta quarta-feira (2), fomos surpreendidos com a Portaria FPF nº 093/25, que atende a uma recomendação do Ministério Público do Estado de São Paulo, proibindo a entrada nos estádios de qualquer vestimenta e objetos (faixas, bandeiras etc.) que identifiquem os associados do Gaviões da Fiel e de todas as torcidas organizadas do Corinthians”, diz a nota.