Fraca campanha no Atlético-MG faz Cuca descartar possibilidade de substituir Tite

O futebol é dinâmico. De maior indicado a substituir Tite no comando da seleção brasileira após a Copa do Mundo, o próprio Cuca descarta a possibilidade de assumir o cargo no ano que vem, após o fraco desempenho nos últimos dois meses na direção do Atlético-MG.

“Em 2021, eu era um dos candidatos a ser treinador da seleção. Hoje não sou mais, por causa deles (jogadores). Mas eu era candidato por causa deles também. Então não posso reclamar. Estamos juntos no barco. Vamos seguir juntos ou vamos afundar juntos, eu não largo não. Depois, se os números não estiverem bons é natural ter a troca”, afirmou Cuca, nesta quarta-feira, após a derrota para o Palmeiras, por 1 a 0, em duelo válido pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Em sua terceira passagem pelo Atlético Mineiro, Cuca soma pouco mais de 30% de aproveitamento. Foto: Pedro Souza/ Atlético

Desde de 26 de julho, quando retornou ao comando do Atlético-MG, Cuca soma duas vitórias, quatro empates e cinco derrotas, com 30,3% de aproveitamento. Muito longe do trabalho exemplar do ano passado, quando se sagrou campeão brasileiro e da Copa do Brasil.

Apesar do sexto jogo sem vitória no Brasileirão, Cuca considerou que o Atlético-MG fez uma boa partida nos primeiros 45 minutos. “Dói empatar o primeiro tempo assim”, disse o treinador, referindo às oportunidades criadas.

Segundo o técnico atleticano, o time mineiro, sétimo colocado, com 40 pontos, poderia até ter obtido uma vitória tranquila diante do líder do campeonato, dono de 20 pontos a mais na classificação. “Se faz o primeiro, você também faz o segundo e o terceiro, pois o jogo estaria à nossa feição.”