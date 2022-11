Fracasso argentino, zebra árabe, empates sem gols e goleada francesa; os destaques do 3º dia da Copa

Publicidade

No primeiro dia de Copa do Mundo com quatro jogos, a zebra deu as caras no Catar. A derrota da Argentina para a Arábia Saudita, por 2 a 1, foi a grande surpresa desta terça-feira, que teve ainda estreia da atual campeã, França, contra a Austrália. Mas apesar da vitória por 4 a 1, os franceses precisaram cortar o lateral-esquerdo Lucas Hernández da competição por conta de uma lesão sofrida na partida.

No terceiro dia do Mundial do Catar, aconteceram também os primeiros empates sem gols, o primeiro pênalti defendido no torneio e a definição do capitão do Brasil na estreia contra a Sérvia, na próxima quinta-feira, 24. Confira o resumo do que aconteceu de mais importante nesta terça-feira, 22, na Copa.

Zebra árabe

Uma das favoritas para vencer o Mundial no Catar, a seleção da Argentina foi derrotada, de virada, pela Arábia Saudita em jogo disputado pelo Grupo C da Copa do Mundo. O placar foi aberto por Messi, de pênalti, ainda no primeiro tempo. Mas, a seleção saudita virou o jogo com Al-Shehri e Salem Al-Dawsari no começo da segunda etapa. A vitória foi tão celebrada pelos sauditas, que o Rei do país, Salman Bin Abdulaziz Al Saud, decretou feriado nacional para esta quarta-feira.

Messi, de cabeça baixa, lamenta derrota argentina para Arábia Saudita. Foto: Marko Djurica/Reuters

Ochoa, sempre ele

Também pelo grupo C, Polônia e México se enfrentaram nesta terça-feira em partida que terminou empatada sem gols. Um dos principais responsáveis pelo placar zerado foi o goleiro mexicano Guillermo Ochoa, que defendeu uma penalidade de Robert Lewandoski no segundo tempo e alimentou, ainda mais, a fama de ser um excelente jogador em mundiais. O polonês, por sua vez, usou as redes sociais para se desculpar pelo erro que custou a vitória polaca

Campeã que não se abala

Atual campeã mundial, a França deu sinais de que não vai se abater com as seguidas lesões que desfalcaram o seu time para o torneio. Contra a Austrália, até saíram perdendo, mas não deram chances para mais uma zebra do dia. O time de Didier Deschamps goleou os australianos por 4 a 1, na quarta e última partida desta terça. Os gols foram marcados por Giroud, duas vezes, Rabiot e Mbappé.

A má notícia, porém, ficou por conta do corte de Lucas Hernández e sua despedida precoce da Copa. O lateral-esquerdo saiu do jogo contra os australianos machucado e um exame de ressonância magnética, feito após a partida, apontou rompimento do ligamento do joelho direito do jogador. Ele é a oitava baixa da França para a disputa do Mundial.

Com dois gols, Giroud foi um dos destaques da vitória da França por 4 a 1 sobre a Austrália pelo Grupo D. Foto: Christophe Ena/AP

Pouca emoção

Dinamarca e Tunísia também empataram sem gols no Estádio Education City, na partida que abriu o grupo D, o mesmo de França e Austrália. Pouco inspiradas, as duas equipes tiveram raras chances de gols e terminaram o confronto sem balançar as redes.

O verdadeiro destaque do jogo, porém, não esteve em campo, mas sim em uma cabine de transmissão. A locutora Renata Silveira, da Rede Globo, se tornou a primeira mulher brasileira a narrar uma partida de Copa do Mundo na TV aberta. Os jogadores, porém, não ajudaram muito e o grito de gol não saiu.

Seleção Brasileira - Capitão e juízes da estreia definidos

Nesta terça-feira também foi definido que o zagueiro Thiago Silva será o capitão da seleção brasileira na partida de estreia contra a Sérvia, na próxima quinta-feira, às 16h (horário de Brasília). Aos 38 anos e com 109 jogos disputados pelo Brasil até o momento, Thiago é o quinto jogador que mais vestiu a camisa da seleção em partidas oficiais.

Foram definidos também os árbitros que vão apitar o primeiro jogo da equipe de Tite contra os sérvios. A missão foi dada ao árbitro iraniano Alireza Faghani, de 44 anos, e aos auxíliares Mohammadreza Mansouri e Mohammadreza Abolfazli, também do Irã. O senegalês Maguette Ndiaye será o quarto árbitro.

Thiago Silva é o zagueiro com mais partidas oficiais pela seleção brasileira

Cristiano Ronaldo livre no Mercado

Cristiano Ronaldo está livre no mercado. O craque português, que se prepara para disputar o seu quinto Mundial no Catar, acertou a sua saída do Manchester United. O anúncio do fim do vínculo do atacante com a equipe de Ten Hag foi publicado pelo próprio clube inglês, por meio de uma nota curta.“O clube o agradece por sua imensa contribuição em suas duas passagens por Old Trafford”, informou o comunicado.

Bandeira proibida

O jornalista recifense Victor Pereira, que está no Catar cobrindo a Copa do Mundo, relatou na manhã desta terça-feira, que foi abordado por funcionários do Estádio Lusail e teve uma bandeira de Pernambuco tomada à força. Segundo ele, os guardas confundiram a bandeira do estado brasileiro, que conta com um arco-íris, com uma bandeira LGBT+.

“Eu fui atacado por alguns integrantes do Catar e também por policiais. Eles vieram pra cima achando que era uma bandeira LGBT+, quando, na verdade, é apenas uma bandeira de Pernambuco”, explicou. O jornalista ainda disse que, ao tentar filmar a situação, teve seu celular tomado.

Polícia do Catar confunde bandeira de Pernambuco com a da comunidade LGBTQIA+ e reprime jornalista

