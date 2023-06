Fragilidade do São Paulo é um dos pontos fortes do Grêmio no Brasileirão e preocupa Dorival

Depois de se classificarem para as quartas de final da Copa do Brasil, Grêmio e São Paulo duelam neste domingo, 4, em Porto Alegre, pela nona rodada do Brasileirão. Deficiência do time paulista nas últimas partidas, a bola área é um dos pontos fortes da equipe gaúcha na competição e pode ser decisiva.

Apesar da classificação no meio de semana contra o Sport, a derrota por 3 a 1 no Morumbi mostrou mais uma vez como o São Paulo vem enfrentando problemas nas bolas cruzadas na área. Nos últimos jogos, o time de Dorival Júnior tomou sete gols que se originaram em cruzamentos na área.

“Os gols deles saíram em duas jogadas semelhantes que não podemos tomar. Vamos trabalhar e a responsabilidade dos erros é minha e não dos atletas. Vamos trabalhar para que os erros de hoje (quinta) não venham mais a acontecer. Outros podem acontecer, mas esses não vão mais acontecer”, disse Dorival Júnior após a classificação na Copa do Brasil na quinta-feira.

São Paulo sofreu gols em três dos últimos quatro jogos por erros em cruzamentos na área Foto: Paulo Pinto/São Paulo Futebol Clube

Para o jogo deste domingo, além de pesar em como resolver o problema da defesa, Dorival Júnior terá um novo cenário para enfrentar. Após 12 jogos no comando do São Paulo, o jogo contra o Grêmio será o primeiro após uma derrota na atual passagem pelo clube. Até o momento, Dorival tem sete vitórias, quatro empates e apenas uma derrota.

Além de ser um dos pontos fracos do São Paulo, a bola aérea é uma das virtudes do Grêmio até agora no Brasileirão. Dos 12 gols marcados até o momento na competição, quatro deles foram originados em bolas levantadas na área adversária.

O Grêmio é o quinto colocado no Brasileirão, com 14 pontos, e vem monstrando que seu estádio é a sua fortaleza. Até agora, o time foi mandante em quatro dos oito jogos que fez e não sabe o que é perder, com duas vitórias e dois empates.

Apesar disso, Renato Gaúcho pode ter problemas para montar o ataque na partida deste domingo. Poupado na última rodada do Brasileirão, Luis Suárez se queixou de dores na coxa nos treinamentos da equipe após a partida do meio de semana e é dúvida para o confronto em Porto Alegre. Caso o astro uruguaio não possa atuar, o time do sul do país deve ir para campo sem uma atacante referência.

GRÊMIO X SÃO PAULO

GRÊMIO: Gabriel Grando; Bruno Alves, Bruno Uvini e Kannemann; Fábio, Villasanti, Carballo e Reinaldo; Bitello, Cuiabano (Cristaldo) e Luis Suárez (Vina). Técnico: Renato Portaluppi.

SÃO PAULO: Rafael; Rafinha, Arboleda, Beraldo e Caio Paulista; Pablo Maia, Gabriel Neves, Nestor e Marcos Paulo; Luciano e Calleri. Técnico: Dorival Júnior.

ÁRBITRO: Wilton Pereira Sampaio (Fifa-GO)

HORÁRIO: 16h

LOCAL: Arena do Grêmio, em Porto Alegre.

ONDE ASSISTIR: Globo e Premiere.