Assista aos melhores momentos e gols de França 2 x 1 Dinamarca na Copa do Mundo

Com um ataque dinâmico e de velocidade, a França teve uma atuação condizente com o status de atual campeã mundial. Ao vencer a Dinamarca por 2 a 1, a seleção francesa garantiu sua vaga nas oitavas de final - desde 2006, a campeã mundial da última Copa não passava da fase de grupos. Mbappé (duas vezes) e Christensen, para a Dinamarca, marcaram os gols da partida. Confira a tabela do Mundial no Estadão.

Mbappé marcou os dois gols da vitória francesa neste sábado. Foto: Franck Fife/AFP

Autor dos dois gols da vitória, Kylian Mbappé passou Thierry Henry como o segundo maior artilheiro francês em Mundiais, com sete gols, atrás apenas de Just Fontaine, com 13. Ele é o artilheiro da Copa do Catar, com três, ao lado do equatoriano Enner Valencia.