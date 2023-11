Vídeo: França aplica goleada de 14 a 0 em Gibraltar com gol de Mbappé pouco depois do meio de campo

Com a vaga garantida na Eurocopa, a França confirmou a liderança do Grupo B das Eliminatórias ao fazer 14 a 0 em Gibraltar, time que não somou um ponto sequer, não fez gols e já levou 28 durante o torneio na Europa. Já a França tem 27 gols em sete partidas. Um deles, neste sábado, foi uma pintura de Kylian Mbappé, o menino de ouro dos franceses e do PSG. O principal jogador do time recebeu uma bola que sobrou no meio campo, avançou alguns passos e chutou da intermediária, encobrindo o goleiro. Fez o gol que Pelé não conseguiu.

A França entrou em campo disposta a fazer muitos gols, só não imaginava que seria a maior goleada das Eliminatórias. Em apenas 17 minutos, a seleção francesa abriu 3 a 0 de vantagem e ficou com um jogador a mais, com a expulsão de Ethan Santos, que já havia marcado um gol contra, o primeiro da partida.

Passeando em campo, a seleção vice-campeã do mundo fez um gol atrás do outro e levou 7 a 0 para o intervalo. Antes do golaço, Mbappé marcou uma única vez na etapa inicial, em cobrança de pênalti.

No segundo tempo, o time francês, como era de se esperar, diminuiu o ritmo, mas viu seu adversário “desistir” da disputa e sofrer uma goleada histórica, com destaque para o camisa 10 do PSG, que fez mais dois gols. Giroud, Dembele e Rabiot também marcaram.

Jogadores franceses comemoram maior goleada das Eliminatórias, enquanto Mbappé leva a bola do jogo para casa depois de hat-trick. Foto: Valery Hache/AFP

Outro resultado da Euro

Também neste sábado, a Holanda, outro time do Grupo B, derrotou a Irlanda por 1 a 0 e encaminhou sua classificação para fase final da competição no ano que vem. Com a vitória, a equipe chega aos 15 pontos, abrindo três da Grécia. O que joga a favor da seleção holandesa é que o próximo adversário, na última rodada das Eliminatórias, é Gibraltar, enquanto os gregos enfrentam a França, líder, com 21.