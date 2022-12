Argentina x França: Quanto valem as seleções que estão na final da Copa do Mundo do Catar?

A França tem uma das seleções mais caras da Copa do Mundo do Catar. Em valor de mercado, os 26 jogadores convocados para a competição chegam a 1,03 bilhão de euros (R$ 5,79 bilhões, em conversão direta na cotação atual).

A elenco francês tem o segundo jogador mais valioso do mundo: Kyllyan Mbappé. O jovem atleta de 23 anos é avaliado em 160 milhões de euros (R$ 900 milhões), atrás apenas de Erling Haaland, da Noruega – time que não disputou a Copa do Mundo no Catar. No Mundial, o atacante do PSG é o jogador mais valioso de todos. Outro destaque é Aurélien Tchouameni, avaliado em 80 milhões de euros (R$ 450 milhões).

Já a Argentina tem um time que vale pouco mais da metade da equipe francesa. Ao todo, os jogadores são avaliados em 645,2 milhões de euros (R$ 3,6 bilhões).

Lionel Messi celebra vitória de 3 a 0 contra a Croácia, na semifinal da Copa do Mundo 2022 Foto: AP Foto/Natacha Pisarenko

Aos 35 anos de idade, o craque Lionel Messi tem valor de mercado de 50 milhões de euros (R$ 281 milhões). Ele é o maior artilheiro da Argentina na história da Copa do Mundo, tendo superado Gabriel Batistuta na edição do Catar. O fator limitante ao seu valor de mercado é a sua idade, algo que é justamente o catalisador do valor de Kyllyan Mbappé, 12 anos mais novo. Os dados foram compilados pelo site Transfermarkt.

SELEÇÃO MAIS CARA DA COPA DO MUNDO 2022

Nenhuma das seleções que ficaram entre as quatro melhores de 2022 na Copa do Mundo tem o time mais valioso. Tal honraria é detida pela Inglaterra, eliminada nas quartas de final do Mundial. Sua seleção vale 1,26 bilhão de euros (R$ 7,08 bilhões).

Só Declan Rice, do West Ham, tem valor de mercado de 80 milhões de euros (R$ 450 milhões). Já Harry Kane, atacante do Tottenham e capitão da equipe de Gareth Southgate, é avaliado em 90 milhões de euros (R$ 506 milhões), assim como Bukayo Saka, jogador de 21 anos do Arsenal.

SELEÇÃO BRASILEIRA

A seleção brasileira também fica no pódio das mais caras do Mundial deste ano, com um time com valor de mercado total de 1,14 bilhão de euros (R$ 6,41 bilhões). Só o atacante Neymar, de 30 anos, é responsável por grande parte do valor: 75 milhões de euros (R$ 421,7 milhões), o mesmo de Gabriel Jesus, de 25 anos, e de Antony, de 22.

Porém, o jogador mais valioso da seleção brasileira na Copa era Vinicius Junior. Autor do gol do título do Real Madrid na última Liga dos Campeões, o atacante é avaliado em 120 milhões de euros (R$ 674,6 milhões). Em segundo lugar do elenco brasileiro está Rodrygo, seu companheiro na Espanha, com valor de mercado de 80 milhões de euros (R$ 450 milhões).









