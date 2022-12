França busca quarta final nas últimas sete Copas diante de surpreendente Marrocos

ENVIADO ESPECIAL A DOHA - O estádio Al-Bayt será palco hoje de uma das mais improváveis semifinais de Copa do Mundo de todos os tempos. A partir das 16 horas (de Brasília), a poderosa França enfrentará o surpreendente Marrocos em busca de sua segunda final consecutiva, a quarta nos últimos sete Mundiais. A seleção africana, por sua vez, tentará abrilhantar ainda mais a história que está construindo no Catar e irá em busca de sua primeira decisão.

Leia também Marroquinos acampam e dormem em fila por ingressos grátis da semifinal da Copa

A mobilização marroquina é tanta que a principal companhia aérea do país colocou 30 voos extras de Casablanca a Doha para levar torcedores ao Catar. Os custos dos bilhetes aéreos são promocionais. A estimativa é de que até nove mil marroquinos cheguem ao Catar apenas para a partida desta quarta. No país da Copa, fala-se em pelo menos 20 mil torcedores com as cores do Marrocos no Al-Bayt.

O técnico da França, Didier Deschamps, disse que seus jogadores estão cientes de que vão ter uma atmosfera no estádio bem diferente daquela vista até agora. O treinador, porém, destacou que a atenção da equipe precisará estar totalmente dentro de campo e na busca por algo que (quase) ninguém conseguiu até aqui na Copa do Mundo: marcar gol no Marrocos. Nos cinco jogos anteriores, a equipe foi vazada uma única vez - e em gol contra.

“Faremos questão de encontrar uma maneira de fazer gol neles”, assegurou Deschamps. “Mas não podemos reduzir esta equipe marroquina à questão defensiva. Ela tem uma organização muito boa, é um time muito racional e os jogadores se sentem bem em campo.”

Hakim Ziyech é um dos destaques de Marrocos na Copa do Mundo Foto: Martin Divisek / EFE

O treinador, que desde antes do Mundial se vê às voltas com desfalques, mais uma vez não tem a garantia de que irá com força máxima para a semifinal. O meio-campo Rabiot e o zagueiro Upamecano não participaram do último treino devido a um resfriado. O defensor, inclusive, já havia ficado de fora da atividade de segunda-feira devido a uma dor de garganta. Se eles não puderem atuar, Fofana e Konaté deverão ir para o jogo.

No Marrocos, o técnico Walid Regragui reconhece a força do adversário. “Quanto mais você avança, mais difíceis são os jogos”, declarou nessa terça-feira. “Vamos jogar com os campeões mundiais, com jogadores de classe mundial e um treinador muito bom, possivelmente o melhor do mundo.”

Ainda assim, Regragui deixa claro que o Marrocos não quer apenas participar da semifinal. “Por que não chegar à final da Copa do Mundo?”, indagou. “Viemos para esta competição para mudar mentalidades dentro do nosso continente. Se dissermos que a semifinal é suficiente, eu não concordo. Não estamos satisfeitos com a semifinal e com o fato de sermos o primeiro time africano a conseguir isso. Queremos ir além.”

O treinador não antecipou os planos para tentar parar a seleção francesa, assim como já fizera nesta Copa do Mundo com Bélgica, Espanha e Portugal. Mas garantiu que não haverá marcação especial sobre Mbappé, o principal jogador do time. “Não faremos um plano anti-Mbappé porque, infelizmente, não existe apenas ele.”

FRANÇA X MARROCOS

FRANÇA - Lloris; Koundé, Varane, Upamecano (Konaté) e Theo Hernández; Tchouaméni, Rabiot (Fofana) e Griezmann; Dembélé, Mbappé e Giroud. Técnico: Didier Deschamps.

Continua após a publicidade

MARROCOS - Bono; Hakimi, Yamiq, Saiss e Mazraoui; Ounahi, Amrabat e Amallah; Ziyech, En-Nesyri e Boufal. Técnico: Walid Regragui.

ÁRBITRO - Cesar Ramos (MEX).

HORÁRIO - 16 horas (de Brasília).

LOCAL - Estádio Al-Bayt, no Catar.

ONDE ASSISTIR - Globo, SporTV, Fifa+ e CazeTV.