França convoca filho de campeão do mundo em 1998 para completar lista de 26 para a Copa

A França anunciou na manhã desta segunda-feira, 14, o último nome da sua lista de 26 jogadores que disputarão a Copa do Mundo no Catar: Marcus Thuram. O atacante do Borussia Mönchengladbach e filho do ex-jogador Lilian Thuram, lenda francesa que conquistou a Copa de 1998, completa as escolhas do técnico Didier Deschamps, que havia divulgado uma lista com 25 nomes na última quarta-feira, 9.

O treinador havia dito que os 25 atletas eram o suficiente, mas parece ter mudado de ideia com a chegada da data limite para a oficialização das convocações. Essa, no entanto, não foi a única mudança na lista francesa. Presnel Kimpembe, zagueiro do PSG, é mais um jogador francês que perderá a Copa do Mundo por conta de lesão.

O atacante francês Marcus Thuram chega ao centro de treinamento francês onde a seleção se reúne para a Copa do Mundo do Catar. Foto: Christophe Petit Tesson/EFE

O atleta, que foi campeão do mundo em 2018, ficou de duas partidas recentes do time de Paris. Kimpembe chegou a fazer uma breve aparição no último jogo do PSG, atuando por 15 minutos, mas seu corte foi oficializado na manhã desta segunda-feira. No seu lugar, Deschamps convocou Axel Disasi, zagueiro do Monaco.

Além do jogador do PSG, a França não contará com outros dois importantes nomes por conta de lesão: N’Golo Kanté, do Chelsea, e Paul Pogba, da Juventus.

Família Campeã

O sobrenome “Thuram” não é novidade para os brasileiros. O defensor Lilian Thuram, pai de Marcus, foi um dos protagonistas da seleção francesa que venceu o Brasil na final e conquistou a Copa do Mundo de 1998.

O zagueiro e lateral-direito se tornou ídolo do Parma e da Juventus ao longo de sua carreira, sendo considerado até hoje um dos maiores jogadores da história da França.

Marcus talvez não tenha a mesma habilidade do pai, mas conta com números impressionantes na atual temporada. Com 13 gols em 17 jogos, o atacante de 25 anos é um dos responsáveis pela boa campanha do Borussia Mönchengladbach no Campeonato Alemão.

A veia futebolística da família, no entanto, não se encerra em Marcus. Seu irmão mais novo, Khéphren Thuram, também é jogador profissional de futebol e atual como volante do Nice.