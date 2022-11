França busca revanche contra a Dinamarca e pode ter recorde histórico de Giroud

Publicidade

Após golear a Austrália por 4 a 1, a França, de Mbappé, pode carimbar a vaga às oitavas de final da Copa do Mundo caso vença a Dinamarca, neste sábado, em duelo pelo Grupo D. Os dinamarqueses só empataram com a Tunísia em 0 a 0 e buscam sua primeira vitória. O encontro será o terceiro entre as duas seleções neste ano. Franceses e dinamarqueses estavam no mesmo grupo na Liga das Nações, e a equipe de Christian Eriksen venceu os dois confrontos neste ano.

A França vem de uma goleada por 4 a 1 sobre a Austrália com um desempenho consistente, mostrando que a equipe ainda é muito forte apesar das baixas por lesão. A lista de desfalques da seleção francesa só tem aumentado. Com a lesão grave de Lucas Hernández na partida de estreia, que o tirou da Copa, o meio-campista Camavinga precisou ser testado na lateral-esquerda no último treino. O irmão de Lucas, Theo, irá a campo como titular.

A Dinamarca, de Eriksen, venceu os dois confrontos contra a França, neste ano, pela Liga das Nações. Foto: REUTERS/Fabian Bimmer/File Photo

“Em muitos casos, a Dinamarca é um time subestimado. Eles nos venceram duas vezes entre junho e setembro, então temos que buscar que isso não seja o caso amanhã (sábado). Não é uma vingança. Conhecemos os jogadores dinamarqueses e eles nos conhecem. Havia um cenário em junho, que foi diferente de setembro e será diferente amanhã de novo”, explicou o técnico Didier Deschamps.

Líder do grupo, a França também pode ter uma nova marca histórica, na partida diante da Dinamarca. Caso o centroavante Olivier Giroud balance a rede, ele se tornará o maior artilheiro da história da seleção francesa, com 52 gols, ultrapassando a lenda Thierry Henry. Giroud deixou a sua marca contra a Austrália e tem a tarefa de substituir Karim Benzema, que se lesionou antes da estreia e não jogará o Mundial.

A escalação da França deve ter mudanças para o jogo deste sábado. Deschamps pode colocar a campo o zagueiro Raphael Varane, recuperado de problemas físicos. Na estreia, a dupla de zaga foi formada por Konaté e Upamecano. Já Kinglsey Coman é dúvida, com dores no quadril. A única mudança certa é a entrada de Koundé na vaga de Pavard na lateral-direita.

Pelo ótimo momento nos últimos anos, – a Dinamarca também foi semifinalista da Eurocopa do ano passado – a seleção foi considerada uma das que poderiam surpreender positivamente. Mas a equipe nórdica vacilou na primeira rodada, com uma atuação burocrática diante de uma organizada Tunísia. As seleções empataram em 0 a 0 em um jogo de poucas chances de gol. Assim como a França, os dinamarqueses também tiveram uma baixa médica importante. O meio-campista titular Thomas Delaney teve constatada uma lesão no joelho confirmada após a estreia e está fora do Mundial.

Questionado sobre o novo duelo com Mbappé, o técnico Kasper Hjulmand se mostrou confiante na estratégia para neutralizar a principal peça ofensiva francesa. “Não há nada a temer. Nós temos um plano para detê-lo. Sabemos como parar Mbappé. Em Copenhague, durante o último jogo que ganhamos contra a França criamos uma boa estrutura para neutralizá-los”, analisou.

FICHA TÉCNICA

FRANÇA X DINAMARCA

FRANÇA: Lloris; Koundé; Upamecano, Konaté (Varane) e Theo Hernández; Tchouameni, Rabiot, Dembelé, Griezmann e Mbappé; Giroud. Técnico: Didier Deschamps.

DINAMARCA: Schmeichel; Andersen, Christensen, Kjaer; Kristensen, Hojbjerg, Eriksen, Maehle; Skov Olsen, Dolberg, Damsgaard. Técnico: Kasper Hjulmand.

ÁRBITRO - Szymon Marciniak (Polônia).

HORÁRIO - 13h.

LOCAL - Estádio 974.