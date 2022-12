França e Inglaterra voltam a se enfrentar em uma Copa depois de 40 anos; relembre os confrontos

França e Inglaterra não tiveram dificuldades para garantir a classificação às quartas de final da Copa do Mundo, neste domingo, no Catar. No Estádio Al Thumama, os franceses fizeram 3 a 1 sobre a Polônia, com dois belos gols do artilheiro do Mundial, Kyllian Mbappé, e um de Olivier Giroud. Já os ingleses, mostrando um futebol de imposição e controle da partida — principalmente depois de abrir o placar —. bateram a seleção de Senegal por 3 a 0, com gols de Henderson, Harry Kane e Saka.

Leia também Kane desencanta, Inglaterra despacha Senegal e encara a França nas quartas da Copa

Classificadas à próxima fase, as duas seleções voltam a medir forças em uma Copa do Mundo depois de 40 anos. Será a terceira partida entre as duas campeãs mundiais na história do torneio, mas é a primeira vez que as equipes se encontram em uma fase de mata-mata. O jogo que vale vaga para a semifinal será no próximo sábado, 10, às 16h (horário de Brasília), no Estádio Al Bayt, em Al Khor.

Amistoso entre França e Inglaterra, em junho de 2017, que terminou com vitória francesa por 3 a 2. Foi a última partida entre as duas equipes. Foto: Lee Smith / REUTERS

O retrospecto é positivo para a Inglaterra, que venceu as duas partidas. A primeira, em 1966, a seleção inglesa derrotou os franceses pelo placar de 2 a 0, com dois gols de Roger Hunt. Na ocasião, o jogo era válido pela fase de grupos e as duas seleções dividiam a chave com México e Uruguai.

Na época, nenhum dos dois países tinha conquistado uma taça de Copa ainda, mas escrita cairia naquele mesmo Mundial de 66. Empurrados pela torcida, já que o torneio foi sediado na Inglaterra, os ingleses se classificaram para a fase seguinte, e venceriam a Argentina (1 a 0) e Portugal (2 a 1), antes de derrotar a Alemanha na final por 4 a 2, no Estádio de Wembley.

O outro confronto aconteceu 16 anos depois, na Copa do Mundo de 1982, sediada na Espanha. A partida, que também era válida pela fase de grupos, teve a Inglaterra como vitoriosa: 3 a 1, com gols de Bryan Robson, duas vezes, e Paul Mariner. Gérard Soler descontou para os franceses. O jogo ficaria marcado pelo rápido gol de Robson, aos 28 segundos da partida, um dos mais rápidos da história dos Mundiais.

Publicidade

Apesar da vitória inglesa, foi a Seleção da França que acabou indo mais longe naquela Copa. Após a primeira fase, em que ambas de classificaram, as duas equipes foram para grupos com outras três seleções, conforme determinava o sistema de competição na época.

Nesses triangulares, que definiam os quatro semifinalistas, a França de Michel Platini ficou em primeiro na sua chave, mas acabou perdendo para a Alemanha a partida que valia vaga para a final — e terminaria em 4º depois de perder para a Polônia.

Depois de vencer a França na primeira fase do Mundial, a Inglaterra se classificou para o seu triangular na primeira posição da chave, com três vitórias em três jogos. Na fase seguinte, porém, empatou as duas partidas contra Alemanha e Espanha e foi desclassificada da Copa sem ter pedido na competição.

Em confrontos gerais, somando amistosos e outros torneios, a Inglaterra ainda leva vantagem sobre a França. Ao todo, são 31 jogos, com 17 vitórias dos ingleses, nove dos franceses, e cinco empates. A seleção inglesa marcou 71 gols, enquanto a França foi às redes 39 vezes.









Continua após a publicidade