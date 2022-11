França encara Tunísia para ser primeira seleção a avançar às oitavas de final com 100%

Já classificada, a França pode ser a primeira seleção a avançar às oitavas de final com 100% de aproveitamento nesta Copa do Mundo. A atual campeã mundial vai buscar a terceira vitória em três jogos nesta quarta-feira, às 12 horas, contra a Tunísia, na última rodada do Grupo D. A partida será disputada no Education City Stadium, em Al Rayyan.

Nos dois primeiros jogos, a França aplicou 4 a 1 na Austrália e venceu a Dinamarca por 2 a 1. Assim, aparece isolada na liderança com seis pontos. A Tunísia empatou sem gols com a Dinamarca e perdeu para a Austrália, por 1 a 0. Ocupa, portanto, a lanterna, com um ponto.

Para alcançar as oitavas, os tunisianos terão que vencer a bicampeã mundial e ainda torcer por um empate entre Austrália, com três pontos, e Dinamarca, com um ponto, que se enfrentam no mesmo horário. Outra possibilidade é vencer a França por um placar maior do que o da Dinamarca, que teria que derrotar a Austrália.

Jogadores da Tunísia se prepara para buscar um milagre diante da França

O técnico Didier Deschamps antecipou que fará mudanças no time, mas adotou tom de mistério. O lateral-direito Pavard e o zagueiro Konaté, titulares na estreia, podem voltar a figurar entre os 11 iniciais. O volante Fofana e os atacantes Coman e Thuram são outros nomes que saíram do banco nos dois jogos e podem ganhar uma chance no time desde o início.

Apesar das prováveis mudanças, Deschamps garantiu que a França buscará o melhor resultado. “A França fará de tudo para ter o melhor resultado, mas a situação me permite fazer a gestão do elenco. Haverá mudanças. Quantas? Vocês (imprensa) não saberão, nem o adversário”, avisou.

Mesmo com apenas um ponto, a Tunísia mostrou que tem um sistema defensivo sólido ao sofrer apenas um gol. Assim, o técnico Jalel Kadri não deve promover mudanças. A única alteração que ele fez entre o primeiro e o segundo jogo foi a entrada de Sliti no lugar de Slimane no meio-campo, o que deve ser mantido.

Kadri reconheceu a importância do confronto e acredita na vitória. “Temos um jogo histórico contra a França. Em campo são 11 jogadores para cada lado e espero que as coisas saiam boas para nós. Temos objetivos claros, queremos avançar à próxima fase. Então nossa meta é vencer o jogo”, projetou.

TUNÍSIA X FRANÇA

TUNÍSIA - Aymen Dahmen; Montassar Talbi, Yassine Meriah e Dylan Bronn; Mohamed Drager, Ellyes Skhiri, Aissa Laidouni, Naim Sliti, Youssef Msakni e Ali Abdi; Issam Jebali. Técnico: Jalel Kadri.

FRANÇA - Hugo Lloris; Benjamin Pavard, Raphael Varane, Ibrahima Konaté e Theo Hernández; Aurelien Tchouameni, Youssouf Fofana e Antoine Griezmann; Ousmane Dembélé, Kingsley Coman e Kylian Mbappé. Técnico: Didier Deschamps.

ÁRBITRO - Matthew Conger (Nova Zelândia).

HORÁRIO - 12h.

LOCAL - Education City Stadium, em Al Rayyan, no Catar.