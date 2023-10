França espera que Ribéry se recupere antes da Copa do Mundo

O meia Franck Ribéry, que vem sofrendo de dores nas costas, deve estar em forma uma semana antes da partida de estreia da França na Copa do Mundo do Brasil, disse o técnico, Didier Deschamps, neste sábado.

Ribéry não jogou no amistoso de semana passada com a Noruega, no qual a seleção francesa venceu por 4 x 0, e tampouco participará do amistoso contra o Paraguai no domingo.

"Ele vem sofrendo de problemas nas costas há vários meses", afirmou Deschamps em uma coletiva de imprensa. "Nosso objetivo é que ele se sinta melhor que nas últimas semanas e que esteja disponível para o jogo contra a Jamaica (no dia 8 de junho em Lille)".

A França dá início à sua campanha no Grupo E contra Honduras no dia 15 de junho, e em seguida enfrenta Equador e Suíça.

Indagado se o lateral do Bayern de Munique pode ficar de fora da Copa, Deschamps respondeu: "Não quero pensar nisso hoje".

"Estamos fazendo tudo para que ele possa voltar. Ele está confiante. Se houve um problema, teremos tempo de encontrar uma solução".

Deschamps já anunciou sua escalação de 23 jogadores para o Mundial e tem seis jogadores de prontidão, que deixaram o campo de treinamento no fim de semana passado.