França anuncia só 25 convocados para a Copa do Mundo: veja lista

Publicidade

O técnico da seleção francesa, Didier Deschamps, anunciou nesta quarta-feira a sua lista de convocados para a Copa do Mundo do Catar. Embora a Fifa tenha aumentado de 23 para 26 o limite de atletas, o treinador optou por não preencher todas as vagas e chamou 25 jogadores para integrar o grupo da atual campeã do mundo.

Leia também Argentina anuncia lista dos 26 convocados para a Copa do Mundo com Dybala

As principais ausências já estavam confirmadas antes da convocação: os meio-campistas Paul Pogba, com uma lesão no menisco do joelho direito, e N’Golo Kanté, submetido a uma cirurgia para tratar lesão na coxa. Os dois fizeram parte da campanha do bicampeonato mundial francês em 2018, na Copa da Rússia.

O técnico Didier Deschamps anunciou a lista de convocados da França para a Copa do Mundo só com 25 jogadores. Foto: FRANCK FIFE / AFP

story

O desfalcado setor do meio de campo terá opções mais jovens, como Eduardo Camavinga e Aurélien Tchouaméni, ambos do Real Madrid. No ataque, a esperança é o experiente Karim Benzema, vencedor da Bola de Ouro da última temporada, após comandar o time madrilenho na conquista da Liga dos Campeões. O astro de 34 anos teve problemas físicos na atual temporada e desfalcou o Real em algumas oportunidades, mas há otimismo de que chegará em forma na Copa.

“O Real Madrid tomou cuidado com o Benzema, e ele também se cuidou”, disse Didier Deschamps. “Quando digo que se cuidou quero dizer que não correu riscos. Os médicos estão conversando entre eles, não há nenhum tipo de preocupação sobre a situação dele ou sobre nossas partidas”, completou.

Continua após a publicidade

A lista também tem outros grandes astros do futebol mundial, como Kylian Mbappé, do PSG, Antoine Griezmann, do Atlético de Madrid, Ousmane Dembelé, do Barcelona, e Olivier Giroud, do Milan.

Veja a lista de convocados da seleção francesa para a Copa:

Goleiros: Alphone Areola (West Ham), Hugo Lloris (Tottenham) e Steve Mandanda (Rennes).

Defensores: Lucas Hernandez (Bayern de Munique), Théo Hernandez (Milan), Presnel Kimpembe (PSG), Ibrahima Konaté (Liverpool), Jules Koundé (Barcelona), Benjamin Pavard (Bayern de Munique), William Saliba (Arsenal), Dayot Upamecano (Bayern de Munique), Raphaël Varane (Manchester United)

Meias: Eduardo Camavinga (Real Madrid), Youssouf Fofana (Monaco), Mattéo Guendouzi (Olympique de Marselha), Adrien Rabiot (Juventus), Aurélien Tchouaméni (Real Madrid),Jordan Veretout (Olympique de Marselha)

Atacantes: Karim Benzema (Real Madrid), Kingsley Coman (Bayern de Munique), Ousmane Dembélé (Barcelona), Olivier Giroud (Milan), Antoine Griezmann (Atlético de Madrid), Kylian Mbappé (PSG) e Chrisopher Nkunku (RB Leipzig).