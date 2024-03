França x Alemanha: onde assistir, horário e escalação das equipes

A Alemanha, anfitriã da próxima Eurocopa, está passando por um processo de reformulação. Em 2023, a seleção alemã disputou 11 amistosos, com um desempenho abaixo do esperado: apenas três vitórias, dois empates e seis derrotas, com 17 gols marcados e 22 sofridos, o pior aproveitamento em 70 anos.

A chegada do jovem técnico Julian Nagelsmann, de apenas 36 anos, traz esperança para reerguer a equipe após a trágica passagem de Hansi Flick, que conquistou apenas três vitórias em 15 jogos. O retorno de Toni Kroos é um dos trunfos de Nagelsmann, que conta com a experiência do jogador, junto com Thomas Muller, os únicos remanescentes da conquista da Copa do Mundo de 2014, no Brasil.