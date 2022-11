França x Austrália: escalação das equipes, onde assistir, horário e arbitragem

Publicidade

França e Austrália estreiam na Copa do Mundo nesta terça-feira, 22, às 16h (horário de Brasília), no Estádio Al Janoub, em Al Walkrah, no Catar. A partida é válida pelo Grupo D, composto por Dinamarca e Tunísia, que também se enfrentam nesta terça. O jogo terá transmissão da Rede Globo (TV aberta), SporTV (TV fechada). O Estadão acompanha todos os lances em tempo real.

Depois de perder Benzema, Kanté, Pogba e Nkunku, a França vai saber, com mais precisão, o impacto dos desfalques na equipe. Os atuais campeões do mundo são favoritos para se classificar para a próxima fase sem grandes problemas, mas vão precisar mostrar força psicológica e entrosamento em campo para provar que ainda são os favoritos ao bicampeonato no Catar.

Considerados os azarões do grupo, os australianos chegam ao quinto mundial consecutivo. A classificação para o mundial, porém, não foi tranquila como costumava ser quando a equipe disputava as eliminatórias pela Oceania. Concorrendo a uma vaga pela Ásia, a equipe do técnico Graham Arnold só carimbou o passaporte para o Catar depois de vencer os Emirados Árabes Unidos e o Peru na repescagem.

França e Austrália duelam nesta terça-feira, às 16h, em jogo válido pela primeira rodada do Grupo D.

HORÁRIO E LOCAL

A partida entre França e Austrália será disputada nesta terça-feira, às 16h (horário de Brasília), no Estádio Al Janoub, em Al Walkrah, no Catar.

ONDE ASSISTIR

A partida terá transmissão da Rede Globo (TV aberta) e SporTV (TV fechada). O Estadão acompanha todos os lances em tempo real.

ESCALAÇÕES PROVÁVEIS

FRANÇA: Lloris; Koundé, Varane, L. Hernández; Pavard, Tchouaméni, Camavinga, Mendy; Griezmann, Mbappé e Giroud. Técnico: Didier Deschamps

AUSTRÁLIA: Ryan; Atkinson, Rowles, Wright, Behich; Irvine, Mooy; Boyle, Hrustic, Leckie; Duke. Técnico: Graham Arnold

QUEM APITA?

Árbitro: Victor Gomes (África do Sul)

Assistente 1: Zakhele Siwela (África do Sul)

Assistente 2: Souru Phatsoane (Lesoto)

Quarto árbitro: : Salima Mukansanga (Ruanda)

VAR: Drew Fischer (Canadá)

AVAR: Adil Zourak (Marrocos)

ÚLTIMOS RESULTADOS

Dos últimos seis jogos, a França só venceu um, contra a Áustria, em casa, pela Liga das Nações. No período foram duas derrotas para a Dinamarca, uma derrota e um empate contra a Croácia, e um empate contra a Áustria pela mesma competição.

A Austrália vem de cinco vitórias seguidas desde junho. As duas mais recentes foram conquistadas em amistosos contra a Nova Zelândia, em setembro. Dentro do período estão as duas mais importantes também: triunfos sobre Emirados Árabes e Peru, pela repescagem para o mundial.