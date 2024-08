França x Brasil no futebol feminino nas Olimpíadas 2024: onde assistir ao vivo, horário e escalação

A fase de mata-mata do futebol feminino nos Jogos Olímpicos de Paris está prestes a começar. O primeiro desafio da seleção brasileira acontece contra as donas da casa, as francesas, neste sábado, às 16h (horário de Brasília). A equipe vencedora do confronto avança às semifinais dos Jogos e enfrenta a ganhadora da partida entre Espanha e Colômbia.

Primeira colocada do grupo A, a França saiu da primeira fase acumulando duas vitórias em três jogos. Atrás do Canadá em número de vitórias (a seleção canadense venceu todas as três partidas), as francesas só ficaram à frente por conta da punição sofrida pelas norte-americanas, que perderam seis pontos antes mesmo da competição começar, acusadas de espionagem. Caso avance, a seleção feminina francesa garante a disputa pela sua primeira medalha olímpica.

Já as brasileiras avançaram como uma das melhores terceiras colocadas da fase de grupos, com apenas uma vitória (sobre a Nigéria). A seleção vai ao jogo contra a França sem poder contar com sua capitã e principal referência: Marta. A Rainha sofreu uma expulsão direta na derrota contra a Espanha e não pode entrar em campo nesta rodada.

FRANÇA X BRASIL: SAIBA TUDO SOBRE O JOGO DAS OLIMPÍADAS 2024

Data: 03/08/2024

03/08/2024 Horário: 16h (horário de Brasília)

16h (horário de Brasília) Local: La Beaujoire Stadium, em Nantes (FRA)

ONDE ASSISTIR A FRANÇA X BRASIL AO VIVO

SporTV (TV fechada)

(TV fechada) Globo (TV aberta)

(TV aberta) CazéTV (streaming)

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DA FRANÇA

FRANÇA: Peyraud-Magnin; Lakrar, Mbock, Elisa de Almeida e Karchaoui; Henry, Geyoro e Bacha; Cascarino, Baltimore e Katoto. Técnico: Hervé Renard.

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO BRASIL

BRASIL: Lorena; Yasmin, Lauren, Tarciane e Tamires; Duda Sampaio, Yaya e Adriana; Ludmila, Kerolin e Gabi Nunes. Técnico: Arthur Elias.

ÚLTIMOS RESULTADOS DE FRANÇA E BRASIL