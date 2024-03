França x Chile: onde assistir hoje, horário e escalação das seleções

Atual vice-campeã mundial, a França, do astro Mbappé, duela com o Chile nesta terça-feira, às 17h (de Brasília) em amistoso a ser disputado no Estádio Orange Vélodrome, em Marselha.

PUBLICIDADE A França começou 2024 com derrota. No último sábado, o time treinado por Didier Deschamps foi dominado em casa e perdeu da Alemanha por 2 a 0. Já o Chile passou pela Albânia, dirigida pelo brasileiro Sylvinho, com facilidade, ao ganhar por 3 a 0. No caso da França, o amistoso serve de preparação para a disputa da Eurocopa, em junho, e, para o Chile, o duelo é preparatório visando a Copa América, que também será disputada daqui a três meses.

A França terá um desfalque importante: Antoine Griezmann não estará em ação, pois sofreu uma lesão no tornozelo direito e foi cortado da seleção pelo técnico Didier Deschamps. A baixa no Chile é o volante Erick Pulgar, do Flamengo. Ele chegou a ser convocado pelo técnico argentino Ricardo Gareca, mas foi cortado no dia 18 de março graças a lesão muscular no quadríceps.

França e Chile se enfrentam em Marselha Foto: Arte/Estadão

FRANÇA x ALEMANHA: SAIBA TUDO SOBRE O JOGO AMISTOSO:

LOCAL : Estádio Orange Vélodrome, em Marselha, na França.

: Estádio Orange Vélodrome, em Marselha, na França. DATA : 26/03.

: 26/03. HORÁRIO: 17 horas (horário de Brasília).

ONDE ASSISTIR FRANÇA x ALEMANHA AO VIVO:

ESPN (TV fechada).

(TV fechada). Star+ (streaming).

ESCALAÇÕES DE FRANÇA E ALEMANHA:

FRANÇA - Maignan; Koundé, Pavard, Upamecano e Lucas Hernández; Rabiot, Tchouaméni e Camavinga; Dembelé, Thuram e Mbappé. Técnico : Didier Deschamps.

- Maignan; Koundé, Pavard, Upamecano e Lucas Hernández; Rabiot, Tchouaméni e Camavinga; Dembelé, Thuram e Mbappé. : Didier Deschamps. CHILE: Bravo; Isla, Lichnovsky, Paulo Díaz e Gabriel Suazo; Echeverría e Núñez; Dávila, Osorio e Alexis Sánchez; Eduardo Vargas. Técnico: Ricardo Gareca.

Publicidade

ÚLTIMOS RESULTADOS DE FRANÇA E ALEMANHA: