França x Dinamarca: escalação das equipes, onde assistir, horário e arbitragem

A Copa do Mundo do Catar segue com mais jogos pela segunda rodada neste sábado (26). Fechando o dia de partidas do grupo D, França e Dinamarca se enfrentam, às 13h (pelo horário de Brasília) no estádio 974, no Catar. O jogo terá transmissão da Rede Globo (TV aberta), SporTV e SporTV 2 (TV fechada). O Estadão acompanha todos os lances em tempo real.

A segunda rodada do grupo D da Copa do Mundo do Catar coloca frente a frente franceses e dinamarqueses. Após vencer de virada a Austrália na estreia, a França busca se classificar de maneira antecipada para as oitavas de final.

Já a Dinamarca precisa somar pontos neste sábado para seguir com chances reais de avançar para a próxima fase. Após jogar mal no empate sem gols na estreia, com a Tunísia, os dinamarqueses precisam melhorar para enfrentar os atuais campeões do mundo.

HORÁRIO E LOCAL

ONDE ASSISTIR

O jogo terá transmissão da Rede Globo (TV aberta), SporTV, SporTV 2 (TV fechada). O Estadão acompanha todos os lances em tempo real.

FRANÇA X DINAMARCA

FRANÇA: Lloris; Koundé; Upamecano, Konaté (Varane) e Theo Hernández; Tchouameni, Rabiot, Dembelé, Griezmann e Mbappé; Giroud. Técnico: Didier Deschamps.

DINAMARCA: Schmeichel; Andersen, Christensen, Kjaer; Kristensen, Hojbjerg, Eriksen, Maehle; Skov Olsen, Dolberg, Damsgaard. Técnico: Kasper Hjulmand.

QUEM APITA?

Árbitro: Szymon Marciniak (Polônia)

Assistente 1: Pawel Sokolnicki (Polônia)

Assistente 2: Tomasz Listkiewicz (Polônia)

Quarto árbitro: Ma Ning (China)

VAR: Tomasz Kwiatkowski (Polônia)

ÚLTIMOS RESULTADOS

Na primeira rodada da Copa do Mundo, a França goleou a Austrália por 4 a 1.

Já a Dinamarca empatou em 0 a 0 com a seleção tunisiana.