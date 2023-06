França x Grécia: onde assistir, horário e escalação das equipes

França e Grécia se enfrentam hoje, dia 19, às 15h45 (horário de Brasília), em jogo da quarta rodada da fase eliminatória da Eurocopa 2024. O confronto, válido pelo Grupo B, ocorre no Stade de France, em Paris.

Com 100% de aproveitamento até o momento, a equipe liderada por Kylian Mbappé não sabe o que é perder desde a final da Copa do Mundo de 2022. Com três vitórias em três jogos, Didier Deschamps deve escalar o time nacional francês com força total para as Eliminatórias da Eurocopa 2024.

França x Grécia se enfrentam pelas Eliminatórias da Euro 2024 Foto: Arte/Estadão

Já a Grécia, vice-líder do Grupo B, sonha com um improvável triunfo. Sem jogar uma Eurocopa há mais de 10 anos, a equipe comanda por Gus Poyet entende que qualquer ponto conquistado contra a poderosa França é uma vitória.

FRANÇA x GRÉCIA

LOCAL : Paris, França.

: Paris, França. ESTÁDIO : Stade de France.

: Stade de France. DATA : 19 de junho de 2023.

: 19 de junho de 2023. HORÁRIO: 15:45 (de Brasília).

ONDE ASSISTIR

ESPN (TV fechada)

Star+ (Streaming)

ESCALAÇÕES PROVÁVEIS

FRANÇA : Maignan, Pavard, Fofana, Konaté e Theo Hernandez; Tchouameni, Camavinga e Griezmann; Coman, Mbappe e Giroud. Técnico : Didier Deschamps.

: Maignan, Pavard, Fofana, Konaté e Theo Hernandez; Tchouameni, Camavinga e Griezmann; Coman, Mbappe e Giroud. : Didier Deschamps. GRÉCIA: Vlachodimos, Baldock, Mavropanos, Hatzidiakos e Tsimikas; Mantalos, Kourbelis, Masouras, Bakasetas e Pelkas; Pavlidis. Técnico: Gus Poyet.

ARBITRAGEM

Árbitro : Antonio Mateu (ESP)

: Antonio Mateu (ESP) Assistente 1 : Pau Cebrián (ESP)

: Pau Cebrián (ESP) Assistente 2 : Roberto Díaz (ESP)

: Roberto Díaz (ESP) Árbitro de vídeo (VAR): José Luis Munuera (ESP)

ÚLTIMOS RESULTADOS