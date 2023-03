França x Holanda: onde assistir, horário e escalação das equipes

Vice-campeã do mundo em 2022, a França volta à campo contra a Holanda hoje, 24, às 16h45 (horário de Brasília), em partida válida pelo Grupo B das Eliminatórias da Eurocopa 2024. Após uma ótima campanha no Mundial do Catar, o time comandado por Didier Deschamps inicia um novo ciclo e, com ele, um novo líder. Kylian Mbappé é o novo capitão da França.

A mudança, no entanto, não agradou a todos. Antoine Griezmann, o jogador convocado que mais partidas disputou pelos Lés Bleus, esperava receber a braçadeira após as aposentadorias de Hugo Lloris, Raphaël Varane e Steve Mandanda. Somente três nomes novos foram chamados por Deschamps.

França e Holanda se enfrentam em partida válida pelas Eliminatórias da Eurocopa 2024. Foto: Estadão/Arte

Na Holanda, o clima é de novidade. Após ser eliminada para a Argentina nas quartas de finais do Mundial do Catar, a seleção holandesa trocou o comando técnico. Saiu o lendário Louis Van Gaal e entrou Ronald Koeman. O novo treinador, no entanto, não poderá contar com os atletas Frenkie de Jong e Steven Bergwijn, ambos cortados da partida por lesão.

LOCAL, DATA E HORÁRIO

LOCAL: Paris, França.

ESTÁDIO: Stade de France.

DATA: 24 de março de 2023.

HORÁRIO: 16:45 (de Brasília).

ONDE ASSISTIR

SporTV (TV Fechada)

Star+ (Streaming)

ESCALAÇÕES PROVÁVEIS

FRANÇA: Maignan; Koundé, Konaté, Upamecano e Hernández; Tchouameni e Rabiot; Coman, Griezmann e Mbappé; Giroud. Técnico: Didier Deschamps.

HOLANDA: Cillessen; Timber, De Vrij, Van Dijk e Ake; Wijnaldum, De Roon e Berghuis; Depay, Weghorst e Simmons. Técnico: Luis de La Fuente.

ARBITRAGEM

Árbitro: Maurizio Mariani

Assistente 1: Daniele Bindoni

Assistente 2: Alberto Tegoni

Árbitro de vídeo (VAR): Massimiliano Irrati

ÚLTIMOS RESULTADOS

18/12 - França 3 (2) x 3 (4) Argentina - Copa do Mundo - Final.

09/12 - Holanda 2 (3) x 2 (4) Argentina - Copa do Mundo - Quartas de final.