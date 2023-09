França x Irlanda: onde assistir, horário e escalação das equipes

França e Irlanda se enfrentam nesta quinta-feira, a partir das 15h45 (horário de Brasília), no Parque dos Príncipes, em Paris, pela quinta rodada do Grupo B das Eliminatórias da Eurocopa. A seleção francesa, liderada por Kylian Mbappé, está com 100% de aproveitamento e lidera a chave. A partida tem transmissão da ESPN e Star+.

Kanté e Pogba, que se recuperam de lesão, estão fora da partida e da convocação do treinador Didier Deschamps. A França tem uma das principais gerações do futebol europeu e contará com o reforço de Lucas Hernández. Além disso, há um tabu em jogo: a Irlanda não vence o rival desta quinta-feira há 40 anos.

Na última partida, os irlandeses venceram Gibraltar por 3 a 0. A Irlanda está em terceiro lugar do Grupo B, com uma vitória em três jogos. A Grécia, campeã da Eurocopa em 2004, em Portugal, é vice-líder.

França e Irlanda se enfrentam nesta quinta-feira pelas Eliminatórias da Eurocopa. Foto: Arte/Estadão

LOCAL, DATA E HORÁRIO

LOCAL: Paris, França.

ESTÁDIO: Parque dos Príncipes.

DATA: 06/09/2023 (quinta-feira).

HORÁRIO: 15h45 (horário de Brasília).

ONDE ASSISTIR

Star+ (Streaming)

ESPN (TV fechada)

ESCALAÇÕES PROVÁVEIS

FRANÇA : Maignan; Théo Hernandez, Saliba, Upamecano e Lucas Hernández; Tchouaméni, Camavinga, Kingsley Coman e Antoine Griezmann; Mbappé e Kolo Muani. Técnico: Didier Deschamps.

IRLANDA: Gavin Bazunu; Coleman, Egan e O'Shea; J. Cullen, J. Knight, Mcgrath e Mcclean; Obafemi, Smallbone e Evan Fergusson. Técnico: Stephen Kenny.

ÚLTIMOS RESULTADOS