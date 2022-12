França x Marrocos: escalação das equipes, onde assistir, horário e arbitragem

Por um lugar na decisão! Na tarde desta quarta-feira (14), a Copa do Mundo do Catar fecha sua fase de semifinal. Às 16h, França e Marrocos se enfrentam no estádio Al Bayt. O jogo terá transmissão da ao vivo na Globo, Casé TV no YouTube (Streaming) e Sportv (TV fechada).O Estadão acompanha todos os lances em tempo real.

A França entra em campo como favorita. Atual campeã mundial e com Mbappé sendo um dos artilheiros da competição, a seleção francesa busca manter seu poder ofensivo funcionando para vencer e se garantir na segunda final seguida de Copa do Mundo.

Para isso, Didier Deschamps aposta mais uma vez no ataque formado por Griezmann; Dembélé, Mbappé e Giroud para passar pela melhor defesa de todo o mundial até o momento.

Arte Estadão

Por sua vez, o Marrocos já fez história na Copa do Mundo, sendo a primeira seleção africana a chegar em uma semifinal. Tendo como base um forte sistema de marcação e acreditando em Ziyech, En-Nesyri e Boufal para resolver no ataque, os marroquinos passaram em primeiro na fase de grupos e eliminaram Espanha e Portugal.

Para colocar seu continente pela primeira vez na final de uma Copa do Mundo, o Marrocos deve seguir mantendo a força defensiva, liderada pelo goleiro Bono, e na leveza do ataque para vencer os franceses e chegar na decisão da Copa do Mundo do Catar.

HORÁRIO E LOCAL

A partida entre França e Marrocos acontecerá nesta quarta-feira às 16h (pelo horário de Brasília), no Estádio Al Bayt.

ONDE ASSISTIR

O jogo terá transmissão da ao vivo na Globo, Cazé TV no Youtube (Streaming) e Sportv (TV fechada).

FRANÇA X MARROCOS

FRANÇA - Lloris; Koundé, Varane, Upamecano (Konaté) e Theo Hernández; Tchouaméni, Rabiot (Fofana) e Griezmann; Dembélé, Mbappé e Giroud. Técnico: Didier Deschamps.

MARROCOS - Bono; Hakimi, Yamiq, Saiss e Mazraoui; Ounahi, Amrabat e Amallah; Ziyech, En-Nesyri e Boufal. Técnico: Walid Regragui.

QUEM APITA?

Árbitro: Cesar Ramos (MEX).

Assistente 1: Alberto Morín (MEX)

Assistente 2: Miguel Hernández (MEX)

VAR: Drew Fischer (CAN)

Quarto árbitro: Jesús Valenzuela (VEN)

ÚLTIMOS RESULTADOS

Na primeira fase da Copa do Mundo do Catar, a França começou vencendo a Austrália, de virada, por 4 a 1. Na segunda rodada, a equipe superou a Dinamarca, por 2 a 1, e fechou a fase de classificação perdendo para Marrocos, por 1 a 0.

Nas oitavas de final, os franceses passaram pela Polônia, por 3 a 1, e nas quartas de final venceram a Inglaterra, por 2 a 1.

Já o Marrocos abriu sua participação na Copa do Mundo empatando com a Croácia, em 0 a 0. Na sequência, a equipe venceu a Bélgica, por 2 a 0, e superou o Canadá, por 2 a 1.

Nas oitavas de final, os marroquinos empataram em 0 a 0 com a Espanha e ficaram com a vaga ao vencer nos pênaltis por 3 a 0. Nas quartas, a seleção superou Portugal, por 1 a 0.