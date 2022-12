França x Polônia: escalação das equipes, onde assistir, horário e arbitragem

Agora começa o mata-mata! Na tarde deste domingo (4), a Copa do Mundo do Catar começa a sua fase eliminatória com as oitavas de final. Às 12h, França e Polônia se enfrentam no Estádio Al Thumama, em Al Thumama. O jogo terá transmissão da ao vivo na Globo, CazeTV no YouTube (Streaming) e Sportv (TV fechada).O Estadão acompanha todos os lances em tempo real.

Atual campeã do mundo, a França começa o mata-mata da Copa do Mundo do Catar tendo a Polônia pela frente. Depois de marcar seis gols na primeira fase, três deles de Mbappé, os franceses sabem que a partir de agora é tudo ou nada.

Voltando a colocar em campo sua força máxima, a França deve ir para campo com Griezmann; Dembélé, Mbappé e Giroud formando o ataque para conseguir a vaga para as quartas de final.

Já a Polônia vem para as oitavas de final sabendo que precisa de mais. Apesar dos quatro pontos conquistados na primeira fase, a vaga para o mata-mata foi confirmada por conta do saldo de gols.

Para resolver seu problema ofensivo, a Polônia deve mandar a campo um time com Milik e Lewandowski no ataque, o que aconteceu na partida contra a Arábia Saudita, única vitória da seleção na Copa do Mundo do Catar.

HORÁRIO E LOCAL

A partida entre França e Polônia acontecerá neste sábado às 12h (pelo horário de Brasília), no Estádio Al Thumama, em Al Thumama

ONDE ASSISTIR

O jogo terá transmissão da ao vivo na Globo, CazeTV no YouTube (Streaming) e Sportv (TV fechada).O Estadão acompanha todos os lances em tempo real.

FRANÇA X POLÔNIA

FRANÇA - Hugo Lloris; Koundé, Varane, Upamecano e Theo Hernandez; Rabiot, Rchouaméni e Griezmann; Dembélé, Mbappé e Giroud. Técnico: Didier Deschamps.

POLÔNIA - Szczesny; Bereszynski, Kiwior, Glik e Matty Cash; Frankowski, Szymanski, Bielik e Zielinski; Milik e Robert Lewandowski. Técnico: Czeslaw Michniewicz.

QUEM APITA?

Árbitro: Jesús Valenzuela Sáez (Venezuela).

Assistente 1: Jorge Urrego (EQU)

Assistente 2: Tulio Moreno (EQU)

Quarto árbitro: Kevin Ortega (PER)

VAR: Juan Soto (EQU)

ÚLTIMOS RESULTADOS

Na primeira fase da Copa do Mundo do Catar, a França começou goleando a Austrália, por 4 a 1. Na partida seguinte, os franceses venceram a Dinamarca, por 2 a 1. Já classificada para as oitavas de final, a equipe acabou derrotada pela Tunísia, por 1 a 0.

Já a Polônia estreou empatando com o México, por 0 a 0. Na partida seguinte, a seleção superou a Arábia Saudita, por 2 a 0, e no fechamento da primeira fase foi derrotada pela Argentina, por 2 a 0.