Franck Ribéry, campeão da Europa com o Bayern de Munique, se emociona em despedida dos gramados

Franck Ribéry, um dos melhores jogadores franceses da história, anunciou que se aposentará do futebol, aos 39 anos, após uma carreira vitoriosa na seleção nacional e, principalmente, no Bayern de Munique, onde ganhou a Liga dos Campeões da Europa. Neste sábado, 22, ele foi homenageado antes de um jogo do Salernitana, seu atual clube, contra o Spezia, pelo Campeonato Italiano - e se emocionou.

Abraçado pelos jogadores em campo e ovacionado pelo público no estádio Arechi, que gritou seu nome, o atleta não segurou as lágrimas antes do começo da partida. Atuando desde 2001, Ribéry optou por parar por conta de dores contínuas no joelho.

“A dor só piorou e os médicos foram claros: não tenho escolha, tenho que parar de jogar”, disse o francês sobre a decisão de se aposentar do futebol. “É por isso que devo encerrar minha carreira como jogador profissional”, completou.

Ribéry disputou a Copa do Mundo pela França em duas ocasiões - 2010 e 2014 - e foi marcante na Europa, chegando ao seu auge em 2012/13, quando ganhou a Liga dos Campeões e concorreu ao prêmio de melhor do mundo no FIFA Ballon d’Or, perdendo para Cristiano Ronaldo e Lionel Messi.

Além da conquista do continente, ele acumulou outros 23 títulos, dentre eles, nove taças da Bundesliga, o Campeonato Alemão, e um Mundial de Clubes.

Mesmo com o fim da carreira dentro dos gramados, Ribéry deve seguir no mundo do futebol, pois o técnico do Salernitana, Davide Nicola, confirmou que ele seguirá na equipe como um de seus auxiliares.