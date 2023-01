Fred, nome artístico de Bruno Carneiro, foi revelado nesta quinta-feira como o novo integrante anunciado pela Globo para a 23ª edição do Big Brother Brasil, que começa na próxima segunda-feira, 16. Youtuber e influenciador, ele teve as mais variadas experiências ao longo de sua carreira, desde colunista do Estadão até atleta de futsal no time de Falcão, o Magnus.

Com 33 anos, Fred é jornalista, influenciador e o ex-namorado de Boca Rosa, nome artístico da ex-BBB 20 Bianca Andrade, com quem tem um filho, Cris, de 1 ano. Durante a Copa do Mundo, o influenciador, que estava no Catar, revelou que retornou ao Brasil para assistir o Mundial ao lado de seu filho. Ao saber que ele estaria no BBB, Boca Rosa brincou em suas redes sociais sobre a situação. “(Vai) pra cima, Papai.” Apesar do término, ele mantém boa relação em suas vidas particulares.

Com mais de 9,4 milhões de seguidores no Instagram, Fred era o influenciador de futebol com mais seguidores até o ano passado, quando Iran Ferreira, o “Luva de Pedreiro”, ultrapassou a sua marca. O youtuber integra a equipe Desimpedidos, canal sobre futebol, desde 2015, quando participou de um concurso e foi escolhido para ser o novo apresentador.

Convidado para integrar o elenco “camarote” - grupo de famosos e celebridades no programa -, Fred revelou que já havia se inscrito, ainda antes de se tornar um fenômeno pelo Desimpedidos, para participar do reality show. “Lá atrás me inscrevi e agora estou me realizando. Mas já penso em ir para uma final, sonho em ganhar o prêmio e em ter a aceitação do público”, afirmou, ao Gshow.

Feitos na carreira

Bruno Carneiro recebeu o apelido de “Fred” por conta de sua semelhança com o ex-jogador e centroavante do Fluminense de mesmo nome quando concorria à vaga para o Desimpedidos. “Quando eu entrei no Desimpedidos, através de um concurso, eu mandei lá que podiam me chamar de Bruno Carneiro, que é o meu nome. Só que eles me acharam parecido com o Fred, jogador de futebol do Fluminense, e isso pegou com a audiência facilmente”, afirmou em entrevista ao podcast Pega essa ref.

Há quase oito anos gravando vídeos no Youtube, Fred acumula uma legião de fãs, com diversos projetos e patrocínios, da Adidas e da Nike, ao longo dos anos. O “Fred+10″, programa que apresenta no Desimpedidos, soma milhões de visualizações no canal.

Desde que começou a gravar vídeos, Fred revelava uma admiração e idolatria com Cristiano Ronaldo, jogador da seleção portuguesa e do Al-Nassr. O youtuber já gravou vídeos imitando o centroavante e, em 2018, teve a oportunidade de entrevistá-lo para o Desimpedidos.

Fred é um grande fã de Cristiano Ronaldo, conforme demonstrou na entrevista com o atleta. Foto: Reprodução

Além disso, Fred nunca escondeu seu desejo em se tornar jogador profissional. Em 2020, em parceria entre Desimpedidos e Magnus, time do ex-jogador de futsal Falcão, o influenciador teve oportunidade de treinar e disputar a pré-temporada com a equipe. Ele acompanhou sua rotina em uma série de vídeos produzidas para o Youtube.

Colunas no Estadão

Na Copa do Mundo, Fred foi um dos convidados para participar do “Craques da Copa”, projeto de colunas diárias do Estadão. Ao todo, escreveu dois textos para o jornal: “A Copa de 150 milhões de views” e “Achamos o culpado pela eliminação do Brasil”. Em suas colunas, o influenciador abordou um posto de vista pessoal sobre o Mundial, em especial nessa interação do futebol com o meio digital.

“Eu, por exemplo, para chegar à marca de views acima (150 milhões), assisto aos jogos com um olhar diferente do que assistia na Copa passada. Estou sempre pronto para fazer algum vídeo que gere riso e identificação sobre qualquer lance ou resultado. Mas existem duas vertentes que acabo seguindo um pouco mais: a primeira, representando o povo brasileiro, como no vídeo em que eu já acordo com uniforme da seleção, uma caixinha de som e um copo de cerveja na mão (19,9M de views), expondo um pouco a nossa ansiedade quando o Brasil joga na Copa”, escreveu Fred, em texto que foi ao ar no último dia 5 de dezembro.