Fred se diz pronto para voltar ao Flu contra o Náutico

De volta da seleção brasileira após a derrota por 1 a 0 para a Suíça, em amistoso disputado na última quarta-feira, o atacante Fred não quer saber de descanso e garantiu estar pronto para reforçar o Fluminense. Ele deve ser titular da equipe já neste sábado, quando o time carioca enfrenta o Náutico, às 18h30, na Arena Pernambuco, pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro.Fred admitiu o desgaste pela viagem da Basileia até o Recife, onde se apresentou na quinta-feira e realizou treinamento ao lado dos companheiros nesta sexta, mas minimizou o problema e se disse pronto para atuar. Além dele, o time carioca deverá ter o retorno do volante Jean, que também estava com a seleção brasileira na Suíça."Deu tempo de recuperar a condição para jogar contra o Náutico. Chegamos ontem (quinta-feira), eu e o Jean, já fomos para o hotel descansar e estamos bem. Já jogamos na Arena Pernambuco, mas não contra um time daqui. Sabemos que a pressão será maior, com a torcida da casa os apoiando. Mas estamos focados no resultado e vamos em busca da vitória, que é o que nos interessa", declarou Fred.A partida citada por Fred na Arena Pernambuco foi a derrota por 1 a 0 para o Botafogo, no dia 7 de julho. Neste sábado, no entanto, o Fluminense não pode nem pensar em derrota se quiser sair da má fase. Com 15 pontos, a equipe é apenas a 14ª colocada no Brasileirão, um ponto acima da zona de rebaixamento.