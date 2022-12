‘Freguês’ do Brasil, Gana deve ser oponente da seleção na Copa do Mundo; relembre histórico do duelo

A seleção de Gana deve ser o oponente do Brasil nas oitavas de final da Copa do Mundo do Catar, no jogo que acontece na segunda-feira, 5. Com histórico de “freguês”, o país africano já enfrentou a seleção brasileira em diversas ocasiões.

Em 23 de setembro deste ano, a seleção brasileira enfrentou Gana em um amistoso, que terminou com placar de 3 a 0 para o Brasil. Richarlison, que fez o gol mais bonito do time na primeira rodada da Copa do Mundo no Catar, marcou dois e Marquinhos fez um.

Apesar de ser a mais recente, essa está longe de ser a maior placar da história entre os dois times. Em 1996, sob comando de Zagallo, a seleção brasileira fez 8 a 2 contra Gana em um amistoso. Fizeram gols o atacante Marques (dois), Rivaldo, Luizão, Alexandre Lopes, Zé Maria, André Luiz e Sávio.

Brasil jogou contra Gana nas oitavas de final da Copa do Mundo de Futebol na Alemanha, em 2006 Foto: JONNE RORIZ/AE

Em outro confronto, nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2006, sediada na Alemanha, o Brasil venceu Gana por 3 a 0, com gols de Ronaldo, Zé Roberto e Adriano.

Em março de 2007, em um amistoso na Suécia, o Brasil venceu por 1 a 0, mesmo placar da vitória sobre Gana em 2011, em um jogo em Londres.

Apesar da aparente facilidade da seleção brasileira no jogo das oitavas de final da Copa do Mundo no Catar, algumas zebras já aconteceram no Mundial deste ano, como a derrota da favorita Argentina para a Arábia Saudita. Além disso, o Brasil precisará vencer esse e mais três jogos para se tornar hexacampeão. Desde quando conquistou o pentacampeonato, em 2002, o Brasil não passa do jogo das quartas de final de uma Copa do Mundo.