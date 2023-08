Frosinone x Napoli: onde assistir, horário e escalação das equipes

O Campeonato Italiano vai começar! Neste sábado, 19, Frosinone e Napoli se enfrentam às 13h30, pelo horário de Brasília, no estádio Benito Stirpe. A partida marca o encontro entre os campeões da primeira e da segunda divisão na última temporada.

Em seu retorno para a elite do futebol nacional como campeão da segunda divisão, o Frosinone buscou manter a base e dar sequência no trabalho de Fabio Grosso. O ex-jogador campeão mundial em 2006 com a Itália conseguiu bons resultados nos amistosos de pré-temporada e superou o Pisa na primeira partida oficial de 2023/2024.

Atual campeão, o Napoli começa a competição com o desafio de ser o time a ser batido na Itália. Apesar das sondagens de outras equipes em suas maiores estrelas, como Kvaratskhelia e Osimhen, o time não perdeu seus destaques na conquista do título nacional na última temporada e segue forte em busca de mais conquistas em 2023/2024.

LOCAL, DATA E HORÁRIO

LOCAL: Frosinone, na Itália.

ESTÁDIO: Stadio Benito Stirpe.

DATA: 19/08/2023 (sábado).

HORÁRIO: 13h30 (horário de Brasília).

ONDE ASSISTIR

ESPN 4 (TV fechada)

Star+ (Streaming)

ESCALAÇÕES PROVÁVEIS

FROSINONE: Turati; Oyono, Monterisi, Romagnoli e Marchizza; Gelli, Mazzitelli e Harroui; Baez, Caso e Borelli. Técnico: Fabio Grosso.

Fabio Grosso. NAPOLI: Meret; Di Lorenzo, Juan Jesus, Rrahmani e Olivera; Cajuste, Elmas e Lobotka; Politano, Kvaratskhelia e Osimhen. Técnico: Rui Garcia.

