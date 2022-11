Fullkrug, herói da Alemanha contra a Espanha, saiu da 2ª divisão para brilhar na Copa do Mundo

Publicidade

Do anonimato para as manchetes mundiais. Esse foi o percurso que o desconhecido centroavante Niclas Füllkrug percorreu ao manter viva a chance de classificação da Alemanha neste domingo ao assinalar o gol de empate de 1 a 1 com a Espanha, pela fase de grupos da Copa do Mundo do Catar.

Leia também Sósia é confundido com Neymar por TV americana e causa alvoroço nas ruas de Doha

Jogador mediano do Werder Bremen, o atacante de 1,89 m disputava, há um ano, a segunda divisão do Campeonato Alemão pelo Werder Bremen. Em meio à estrelas de primeira grandeza comandadas pelo técnico Hansi Flick, foi o seu chute certeiro que evitou uma eliminação precoce no Mundial. Tal feito, rendeu o elogio do badalado Thomas Muller ao final da partida. “É exatamente para isso que ele está lá”, comentou o atacante.

Popular entre os companheiros, já vem arrancando elogios também do capitão da equipe. “Ele traz um certo frescor para a seleção, apesar de sua idade não tão jovem. Um cara sempre positivo, sempre avançando e é disso que precisamos: de um jogador absoluto de equipe.”

Fullkrug marcou o gol de empate da Alemanha contra a Espanha. Foto: Matthew Childs/REUTERS

Aos 29 anos, Fülkrug vive uma realidade que jamais pensou protagonizar em sua trajetória simplória. Na seleção graças às lesões de Timo Werner e Marco Reus, chegou ao grupo literalmente no apagar das luzes da preparação. “Estou feliz por ganhar uma posição aqui. Feliz por deixar uma marca imediatamente e ajudar o time. Espero que haja mais gols para vir”, falou o atleta aos repórteres.

A Alemanha precisa ainda vencer seu próximo compromisso e torcer por uma combinação de resultado no outro jogo da chave para se manter no Mundial, mas Füllkrug já fez muito mais do que dele se esperava.

Continua após a publicidade

Com apenas três jogos pela seleção principal, balançou a rede em duas oportunidades. Sua estrela brilhou na primeira aparição no gol da vitória de 1 a 0 contra Omã, no último amistoso dos alemães antes da Copa.

Agora, diante da Espanha, e num momento crucial, ele surgiu para salvar a Alemanha. A relação de Füllkrug com a seleção se limitou às categorias de base. Sua última convocação para o time sub-20 ocorrera em 2014. Depois disso, esquecimento total.

Füllkrug defendeu o Bremen nos primeiros anos como profissional, mas recheou seu currículo com clubes modestos como Greuther Fürth, Nürnberg e Hannover 96. O retorno ao time de origem veio em grande estilo em 2019.

Com estilo rompedor, foi peça fundamental para o vice-campeonato do Werder Bremen com seus 19 gols e seis assistências. Também conhecido como Lucke, apelido que remete aos dentes separados na parte superior, seguiu fazendo bonito na temporada atual.

Vice-artilheiro do Campeonato Alemão, marcou dez vezes em 14 jogos. Muito em função do seu desempenho, o Werder aparece em nono lugar na tabela de classificação. O lado estelar da carreira vem caindo bem para o atacante que começa a se ambientar com a fama. “A equipe me recebeu com um grande caráter, como eu raramente experimentei. Não foi difícil entrar em campo e tudo está caminhando bem”.

Se ainda não tem cacife para ser titular. O centroavante grandalhão já consegue se sentir como um coadjuvante “predestinado”. “Estou muito tranquilo nestas situações porque não é o primeiro gol que tenho marcou, nem é o primeiro importante que marquei. Já estamos nos preparando para o próximo jogo porque esse meu gol vai servir pouco para nós se não sobrevivermos à fase de grupos.”