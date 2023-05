O atacante Alexandre Pato seria apresentado oficialmente pelo São Paulo nesta segunda-feira, mas um furto de cabos na região da Barra Funda, onde fica o centro de treinamento do clube, fez a coletiva de imprensa ser adiada. Por causa do crime, não há sinal de telefone e internet no local, o que dificultaria o atendimento aos jornalistas. A apresentação foi remarcada para as 13 horas desta terça-feira.

“Devido ao furto de cabeamento na região, o Centro de Treinamento da Barra Funda e as áreas próximas ao local estão sem sinal de TV, telefone e internet nesta segunda-feira. Para que possamos atender a imprensa de forma adequada, a apresentação do atacante Alexandre Pato foi transferida para terça-feira, às 13 horas, desde que os serviços tenham sido restabelecidos pela operadora responsável. Enviaremos a confirmação assim que os sinais de internet voltarem”, comunicou o clube.

Pato chega a sua terceira passagem pelo São Paulo. Foto: Divulgação/São Paulo

Pato foi anunciado como reforço do São Paulo na última sexta-feira, para iniciar sua terceira passagem pelo clube, após cerca de quatro meses utilizando as dependências do CT para se recuperar de uma lesão grave no joelho. Ele assinou um contrato válido até dezembro deste ano, com cláusulas de produtividade e possibilidade de renovação.

Sem clube desde dezembro do ano passado, o atacante de 33 anos não precisa esperar a janela de transferências de julho para ser registrado em competições. Pode, portanto, estrear ao longo dos próximos dias. Seu último time foi o Orlando City, dos Estados Unidos, onde sofreu uma lesão no ligamento cruzado anterior do joelho direito, em setembro. Voltou ao Brasil e, em fevereiro, o São Paulo abriu as portas para que se recuperasse.

O atacante defendeu o clube são-paulino pela primeira vez entre 2014 e 2015, emprestado pelo rival Corinthians, antes de ir para o Chelsea. Após defender Villarreal e Tianjin Tianhai, da China, ele voltou para o time tricolor em 2019. A segunda passagem terminou em agosto de 2020, com rescisão de contrato após desgaste entre jogador e diretoria. Ainda não há uma data para sua estreia.