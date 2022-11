Futebol entrou na política e está provocando a maior confusão, como a primeira-dama do Flamengo

Publicidade

A política nacional vai precisar de tempo para não se misturar a outros temas brasileiros, se é que é possível isso, como se vê até quase uma semana depois de as urnas mostrarem a opção do eleitor. O esporte, desta vez, se envolveu até o pescoço, e isso é bom. Sempre cobrado por viver em sua bolha, jogadores e personagens dos clubes resolveram se manifestar, seja para um lado ou para o outro. Não cabe apontar esse caminho, uma vez que as eleições nos Estados e para presidente estão consumadas. O único senão é que o clima de disputa partidária ainda não acabou, como foi constatado nas declarações da primeira-dama do Flamengo, Ângela Machado, ao se referir preconceituosamente aos eleitores do nordeste que não votaram em Jair Bolsonaro.

O que aconteceu

Ângela Machado, mulher do presidente Rodolfo Landim, do Flamengo, e diretora de Responsabilidade Social do clube carioca, pediu desculpas por intermédio de suas redes sociais pelo post publicado com críticas aos nordestinos após a vitória de Luiz Inácio Lula da Silva para a presidência. “Me chamo Ângela Machado, nascida e criada em Aracaju, Sergipe, onde vivi por mais de 28 anos. Lá, ainda vivem minha mãe e parentes, além de muitos amigos sergipanos. Tenho orgulho da minha cidade e de ser nordestina. Ao menos três vezes por ano vou com meus filhos e meu marido para minha cidade natal. Além de outras cidades do nordeste”, escreveu a dirigente flamenguista.

Flamengo comemora título da Libertadores da América de 2022 superando o Athletico-PR Foto: Maurício Dueñas Casteñeda / EFE

“No último fim de semana, após as eleições, circularam muitas postagens com reclamações sobre o resultado das urnas. Não escrevi nenhuma dessas postagens que circularam. Mas, no calor da situação, compartilhei algumas mensagens e postagens e, entre elas, havia uma que citava de forma preconceituosa os meus conterrâneos nordestinos”, admitiu a diretora do Flamengo.

Na postagem, Ângela compara nordestinos a carrapatos em função de bolsonaristas serem ironizados como gado. “Ganhamos onde se produz, perdemos onde se passa férias, bora trabalhar, porque se o gado morrer, o carrapato passa fome.”

Amor pelo Flamengo

O que a primeira-dama do Flamengo não entendeu e talvez não saiba é que o clube do qual faz parte está no coração dos nordestinos como tantas outras coisas. Os times do Rio eram e ainda são os preferidos de muitos torcedores do Nordeste brasileiro. Nas décadas de 1950 ou até antes, o rádio levava para a região os jogos dos times cariocas, e em menor quantidade, dos paulistas. Isso pode explicar em parte essa preferência dos nordestinos por clubes do Sudeste.

Outro fator era a seleção brasileira, que se valia mais de jogadores do Rio e de São Paulo. Eram lugares onde se pagava mais para os jogadores também. Isso cativou o povo do Nordeste.

Em recente pesquisa de O Globo/Ipec, 50% dos torcedores nordestinos disseram preferir os times de “fora”. No trabalho, com 2 mil entrevistas, os nordestinos mostraram sua opção clubística. E o time da primeira-dama do Flamengo aparece na ponta, como o mais lembrado e querido, seguido pelo Corinthians. No Nordeste, 50,3% disseram torcer por times de outras regiões do País.

Ora, não é segredo que o Flamengo lidera essa lista. Onde quer que vá, lota estádios. Sua diretoria já mandou jogos fora do Rio sem perder a maioria nos estádios. Então, a primeira-dama deveria saber da força do Fla no Nordeste, inclusive como consumidor de produtos, como camisas e adereços da marca.

Mas ela se deixou envolver pelo clima quente da política nacional, entre Bolsonaro e Lula e se manifestou de forma agressiva, o que lhe provocou o pedido de desculpas. Sua declaração em nada deve prejudicar ou diminuir o amor do nordestino por futebol e pelo Flamengo, mas foi o típico comportamento de dona Ângela que precisa ser enterrado no Brasil.

Apontamos de forma pejorativa para o torcedor como um mau perdedor. Mas isso passa e ele sempre vai acreditar na sua equipe, muitas vezes bravo e sem aceitar algumas situações, a maior parte do tempo cobrando atletas e técnico. É preciso então olhar para o futebol e tomar lições desse comportamento para a política, reaver laços, admitir os resultados e voltar a torcer pelo Brasil ou mesmo continuar cobrando o treinador por melhores resultados. E não condenar nossos próprios jogadores, como fez a primeira-dama.

Nesta semana, a Fifa também pediu para as seleções não arrastarem para a Copa do Mundo do Catar batalhas ideológicas ou políticas e lições de moral de suas vivências regionais. Poderia estar se referindo à guerra da Rússia com a Ucrânia, aliados do presidente Putin ou mesmo à condição que a seleção brasileira sai de seu processo político semanas antes de começar a competição, para muitos dividida no gosto do seu torcedor. Talvez seja tarde para esse pedido. Talvez não haja mais divisão entre os segmentos da sociedade.